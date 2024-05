Bellingham, la rinascita di Kroos e le intuizioni tattiche: come Ancelotti ha portato il Real Madrid a dominare nuovamente la Liga

Carlo Ancelotti è riuscito nell’impresa di riorganizzare una squadra male assortita: i segreti dietro il trionfo dei Blancos in Liga.

La scorsa estate non è stata propriamente di quelle esaltanti per il Real Madrid: Karim Benzema, il bomber della squadra ha annunciato in maniera improvvisa la sua decisione di voler lasciare il club, il tutto mentre colui che doveva essere il suo sostituto, Kylian Mbappé, decideva di restare al PSG per almeno un’altra stagione.

Quella che si è presentata ai blocchi di partenza della stagione, sembrava dunque una squadra senza un centravanti affidabile, piena zeppa di centrocampisti centrali e con due dei suoi uomini di punta, Toni Kroos e Luka Modric con un anno in più sulle spalle e con meno grande calcio nelle gambe.

Come se non bastasse, nella stagione precedente i Blancos non avevano mai dato realmente la sensazione di poter impensierire i rivali di sempre del Barcellona ed i rinforzi arrivati dal mercato non sembravano sufficienti a colmare il gap che si era venuto a creare.

Oggi i numeri e i risultati parlano di un mondo totalmente ribaltato: il Real Madrid si è laureato campione di Spagna dopo aver dominato il campionato. Si tratta di uno dei più bei capolavori di Carlo Ancelotti, tecnico che è riuscito a fare di una squadra che sulla carta non doveva funzionare, una delle più forti d’Europa.

GOAL prova a capire come il ‘Don Carlo’ è riuscito a centrare l’ennesimo grande trionfo della sua carriera.