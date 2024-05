Xavi va ruiner le FC Barcelone avant de partir

Le départ de Xavi Hernandez ne sera pas sans conséquence pour le FC Barcelone, qui va perdre des millions d’euros.

Les heures de Xavi Hernandez à la tête du staff technique du Barça sont désormais comptées. Alors que le club blaugrana et son ancien milieu de terrain ont récemment convenu un accord pour collaborer une saison supplémentaire, les choses ont changé ces dernières heures. Le coach devrait quitter le club culé.

Xavi, l’ennemi numéro 1 du Barça actuellement

Se queda (Il reste). C’est ce qui avait fait les gros titres en Espagne, notamment en Catalogne depuis le 24 avril dernier avant que le président Joan Laporta ne confirme en conférence de presse le lendemain la continuité de Xavi en tant que coach du Barça. Ceci après une réunion avec le vice-président Rafa Yuste, le directeur sportif Deco et l’entraîneur Xavi Hernandez.

Mais la donne a changé ces dernières heures, et le technicien espagnol n’est plus admiré par l’administration de la formation catalane. Tout le monde souhaite le départ immédiat de Xavi Hernandez. Le président Joan Laporta aurait été furieux des récentes déclarations de son entraîneur sur la situation financière du Barça.

L'article continue ci-dessous

(C)Getty Images

« J'ai dit ce que je pense. La situation économique n'est pas la meilleure. Mais nous continuerons d'aspirer au maximum. Je suis impatient de gagner des titres la saison prochaine. Ils (le conseil d'administration, Ndlr) ne m'ont rien dit personnellement. Le vice-président des sports a voyagé avec nous. J'ai seulement dit ce qui est vrai, que nous allons nous battre pour tous les titres, avec ambition, mais que la situation n'est pas facile. Cela ne change pas notre réalité », déclarait Xavi.

Xavi coutera cher au Barça

Si le départ de Xavi Hernandez est acté, des noms ont commencé à fuiter pour sa succession. Selon les informations de Marca, les noms de Hansi Flick et Rafa Marquez ont refait surface pour prendre le relais. Mais le technicien allemand serait en pole position pour remplacer l’ancien coach d’Al Sadd, qui est associé à l’Ajax Amsterdam.

Getty images

Par ailleurs, le média ibérique indique que le départ de Xavi Hernandez va encore ruiner un peu plus le FC Barcelone, qui fait déjà face à un problème économique. A l’en croire, si le champion du monde 2010 est licencié, l'homme de Terrassa aurait droit à 15 millions d'euros auxquels il devrait en ajouter 5 de plus pour son staff technique. En gros, le Barça devrait verser pas moins de 20 millions d’euros à Xavi et son staff pour s’en séparer. Un problème de plus pour un club qui doit savoir dépenser.