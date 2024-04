Xavi Hernandez, la destination inattendue

Xavi va quitter le FC Barcelone en fin de saison. Mais l’Espagnol ne restera pas au chômage après son départ du Barça.

Alors que son contrat arrive à expiration en juin 2025, Xavi Hernandez a jugé bon d’anticiper son règne en Catalogne. L’ancien coach d’Al Sadd SC du Qatar a annoncé fin janvier dernier qu’il quitte son poste au sein de la formation catalane à la fin de la campagne sportive en cours.

Xavi ne rebrousse pas chemin

Xavi sur le départ, c’est plus que sérieux. Après la défaite du FC Barcelone à domicile face à la Villarreal (3-5) lors du match de la 22e journée de LaLiga en janvier, l’entraîneur du club champion d’Espagne, Xavi Hernandez, avait annoncé qu’il partira à la fin de la saison. Même si le directeur sportif du club, Deco, et le président Laporta l’encensent afin de le convaincre à rester, l’ancien milieu de terrain des Culés est déterminé.

« Je suis très reconnaissant pour les mots de soutien à mon égard et à l’égard du staff. Il y a de la confiance et de l’amitié avec le président, avec Deco, mais cela ne change rien. Je pense à ce qui est le mieux pour le club et j’insiste sur le fait que la décision est là et que cela ne change rien », avait déclaré récemment le technicien espagnol.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Xavi pour diriger l’Ajax ?

L’Ajax Amsterdam traverse un problème institutionnel très délicat. Si Alex Kroes, président exécutif de l'Ajax, est suspendu par le conseil de surveillance du club néerlandais pour un délit d'initié commis peu avant l'annonce de sa nomination, le club devra également se trouver un entraîneur à l’issue de la saison en cours. Car l’entraîneur John van 't Schip qui est sous contrat jusqu’en 2025, a annoncé qu’il part à la fin de la saison.

Getty Images

Déjà éliminée des compétitions européennes, hors des places donnant accès à la Ligue des champions et avec 28 points de retard sur le leader, l'équipe d'Amsterdam cherche le moyen de régner à nouveau en maître dans son pays, lui qui était habitué à jouer les premiers rôles. Selon les informations de Sport, l’Ajax a coché le nom de Xavi Hernandez parmi la liste des candidats pour succéder à John van 't Schip la saison prochaine.

Les dirigeants du club néerlandais apprécient l'expérience de Xavi en tant qu'ancien joueur et le fait qu'au FC Barcelone, l’ancien milieu de terrain espagnol a affaire à de nombreux jeunes. Alors que Xavi pensait faire une année sabbatique plutôt que de reprendre un club, Mais Sport révèle que l’Ajax Amsterdam pourrait tenter de faire changer d’avis le technicien espagnol.