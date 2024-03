Saison terminée pour un défenseur de l’OM

Gros coup dur pour l’Olympique de Marseille qui vient de perdre un de ses défenseurs pour une longue durée.

Très mauvaise nouvelle pour Jean-Louis Gasset et l’Olympique de Marseille. En plus des deux dernières sorties compliquées en Europa Ligue et la Ligue 1 française, le club phocéen vient de perdre un de ses hommes forts en défense jusqu’à la fin de la saison.

L’OM replonge en difficulté

Après un début de saison compliqué sous les ordres de Marcelino et Gennaro Gattuso, qui ont tous les deux fini par quitter le navire, l’Olympique de Marseille a retrouvé du sourire depuis le 20 février dernier. Et ce après la prise de fonction de Jean-Louis Gasset. Alors que le club du Sud de la France traversait un début d’année compliquée, le technicien français a relancé les Phocéens.

Il a commencé en force avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, notamment contre le Shakhtar Donetsk (3-1), Montpellier (4-1), Clermont Foot (1-5), Villarreal (4-0) et Nantes (2-0). Mais le club a rechuté lors de ses deux dernières sorties en s’inclinant contre la Villarreal (3-1) en Ligue Europa et face au Stade Rennais (2-0) en championnat de France. Deux défaites qui commencent à faire douter la confiance placée en Gasset.

Saison terminée pour Bamo Méïté ?

Alors qu’il est déjà privé de Bilal Nadir (victime d'une rupture des ligaments croisés du genou), Samuel Gigot, Valentin Rongier ou encore Amir Murillo, tous blessés, l’Olympique de Marseille vient de perdre un autre joueur. Il s’agit du défenseur central ivoirien, Bamo Meïté, qui est blessé après un duel avec Luis Henrique à l'entraînement ce vendredi, selon les informations de La Provence.

Selon le média régional, le défenseur qui a rallié Marseille l’été dernier en provenance du FC Lorient en échange d'Isaak Touré, est victime d’une double entorse de la cheville doublée d'un pépin au genou (sans arrachement toutefois). L’Ivoirien ne pourra pas rejouer cette saison et se projette déjà vers la prochaine, selon La Provence.

Rappelons que cette saison, Bamo Méïté a disputé un total de 23 matchs toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille. Un coup dur pour Jean-Louis Gasset et le club phocéen, qui perdent un joueur de plus.