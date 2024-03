NXGN 2024: Les 50 meilleurs jeunes prodiges du football

The annual NXGN lists are back for another year, highlighting 50 of the most incredible talents to have been born after January 1, 2005

Les listes annuelles NXGN sont de retour pour 2024, GOAL classant les meilleurs jeunes talents du monde dans le football masculin et féminin, couronnant les gagnants qui suivront des noms comme Jude Bellingham, Rodrygo, Jadon Sancho et Lena Oberdorf en étant reconnus comme les meilleurs jeunes footballeurs de la planète. Couvrant les cinq continents et représentant 17 pays différents, la liste du NXGN 2024 est mondiale, avec des joueurs internationaux confirmés, des lauréats de trophés et des noms qui devraient illuminer les tournois majeurs de l'été. Sans plus attendre, voici la liste du NXGN 2024, classant les 50 meilleurs jeunes talents nés le 1er janvier 2005 ou après... L'article continue ci-dessous