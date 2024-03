Mesut Özil devient monsieur muscles, Ronaldo impressionné

Mesut Ozil a étonné ses fans - et Cristiano Ronaldo - avec sa récente transformation corporelle suite à sa retraite du football.

Ozil s'est transformé de manière spectaculaire depuis qu'il s'est mis à la salle de musuclation après avoir annoncé sa retraite du football à l'âge de 34 ans en 2023. L'ancienne star d'Arsenal et du Real Madrid a montré son nouveau corps musclé sur Instagram, ce qui a étonné ses fans.

L'ancien défenseur de Manchester United Rio Ferdinand a d'ailleurs été impressionné, répondant : "Tua s l'air fort, mon frère". L'Allemand Antonio Rudiger, star du Real Madrid, a décrit Ozil comme une "bête".

Cr7 impressionné

Cristiano Ronaldo n'est pas non plus étranger à la salle de sport et a déjà montré son admiration pour le travail acharné de son ancien coéquipier du Real Madrid.

La superstar portugaise a écrit "Bro, not bad (pas mal mon frère)" sur une vidéo antérieure montrant Ozil en train de s'entraîner dans la salle de sport pour parvenir à sa transformation stupéfiante.