OM : Coup de tonnerre, Gattuso va démissionner !

C’est un véritable coup de tonnerre. L’Olympique de Marseille va devoir encore se trouver un nouvel entraîneur.

Gennaro Gattuso et l’Olympique de Marseille, la fin s’approche à grand pas. Les deux parties devraient se séparer pour la bonne marche du club du Sud de la France. La démission du technicien italien ne serait-ce qu’une question de temps.

Gattuso jette l’éponge !

L’Olympique de Marseille est complètement enfoncé dans une énorme crise. Si les Phocéens ont pensé que Gennaro Gattuso, nommé en septembre dernier après la démission de Marcelino, était l’homme de la situation, l’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale d’Italie n’a pas pu redresser la barre. Les résultats (en dent de scie) font réfléchir les dirigeants phocéens.

Getty

Ne se sentant plus en confiance, l’ancien entraîneur de Naples étudierait la possibilité de vider les lieux, donnant naissance à un autre discours à la tête du staff technique. Gennaro Gattuso estime ne plus avoir les solutions pour redresser l’OM. Alors, une démission est étudiée calmer les esprits. Le profil d’un entraîneur serait déjà en train d’être étudié en interne pour remplacer l’Italien, dont le staff et lui devront quitter le club du Sud dans les prochaines heures. Ceci après avoir été mis à pied, ce lundi matin, au lendemain de la défaite à Brest (1-0). C'est donc fini pour Gattuso à l'OM.

L’OM, la descente aux enfers ?

L’Olympique de Marseille n’inspire plus personne. Depuis le début de la nouvelle année civile, les supporters, dirigeants et suiveurs de l’OM n’ont plus droit au sourire. Aucune victoire depuis. La seule victoire de l’OM cette année était en 32es de finale de Coupe de France face à Thionville (0-1). Depuis, c’est sept matchs sans victoire pour les hommes encadrés par Gennaro Gattuso.

Getty

La dernière défaite en date est celle de ce dimanche face au Stade Brestois (1-0) en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Avec cette déroute, l’Olympique de Marseille a connu sa pire série de matchs sans succès depuis quarante-cinq ans.

En Ligue 1, l'Olympique de Marseille occupe actuellement la 9e place avec 30 points.