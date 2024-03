L'OM fait une masterclass contre Villarreal

L'OM a corrigé le Villarreal de Marcelino en 8es de finale aller de la C1, ce jeudi soir.

Comment se retrouve. L'OM de Jean-Louis Gasset a retrouvé Marcelino ce jeudi soir et en a profité pour administrer une véritable leçon à son équipe de Villarreal.

A la 23e minute, après une bonne conservation dans la surface, Ndiaye décale Clauss côté droit qui travaille parfaitement son centre. Veretout surgit dans les six mètres pour reprendre le ballon flottant et le catapulter de la tête au fond des filets. L'Om entamait son festival.

Quelques instants plus tard, l'OM prenait le large. Harit centre à mi-hauteur en retrait dans la surface. Comesaña contre le ballon qui revient vers le but et Mosquera veut intervenir pour empêcher Sarr de marquer, mais trompe Reina. Aubameyang trile ensuite la mise sur penalty peu avant le repos.

A l'heure de jeu, sur une nouvelle attaque en transition, Harit fixe la défense et lance Aubameyang côté gauche. L'attaquant pique son ballon du pied gauche sur ce qui peut ressembler à un centre ou un lob. Le ballon vient heurter le poteau droit et finir dans le but. 4-0, score final. Démonstration de l'OM face au Villarreal de Marcelino