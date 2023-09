OFFICIEL - Marcelino quitte l’OM

Acté depuis mardi, c’est désormais officiel ! L’entraineur espagnol Marcelino quitte ses fonctions d’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Moins de trois mois après son arrivée, Marcelino quitte déjà la barre technique de la formation phocéenne. L’entraîneur espagnol vient de déposer officiellement le tablier et quitte son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

L’OM décevant, les supporters en veulent plus

Eliminé au troisième tour préliminaire de Ligue des champions de l’UEFA par les Grecs de Panathinaïkos, l’Olympique de Marseille ne convainc pas trop en championnat de France. En cinq sorties en Ligue 1, les hommes de l’entraîneur Marcelino n’ont pu avoir que deux victoires contre deux matchs nuls. Bien qu’ils soient invaincus, les statistiques ne sont pas les bienvenues chez les supporters du club, qui en réclament plus.

Depuis le début de la semaine, le club phocéen traverse une crise sans pareille à la suite du match nul décevant (0-0) contre Toulouse à l’Orange Vélodrome lors de la cinquième journée de Ligue 1. Alors que les dirigeants olympiens sont ciblés par les supporters marseillais pour plusieurs raisons, suite à une réunion tenue lundi, le technicien espagnol a jugé bon de s’éclipser.

Marcelino dépose le tablier, son intérimaire trouvé !

Marqué et choqué par les propos tenus à l’encontre des dirigeants lundi lors d'une réunion avec les supporters, l’ancien coach de Bilbao a jugé bon de déposer les armes et de quitter son poste d'entraîneur de l’Olympique de Marseille. Il a d’ailleurs informé les joueurs dans la foulée, mardi.

Alors que son équipe a déjà effectué le déplacement à Amsterdam, ce mercredi matin, pour affronter l’Ajax dans le cadre de la première journée de Ligue Europa, le tecticien espagnol de 58 ans a préféré ne pas s’y rendre. Alors, l’Olympique de Marseille l’a remplacé par Jacques Abardonado, qui assurera l’intérim contre les Hollandais, jeudi.

Marcelino, premier entraîneur avec le plus court passage à l’OM

Nommé cet été en remplacement d’Igor Tudor, son prédécesseur, Marcelino ne fera pas long feu à la tête du staff technique de l’Olympique de Marseille. L’Espagnol, suite à sa démission, devient le premier entraîneur (hors intérim) depuis 2000 à avoir fait un très bref parcours à la tête de la barre technique de la formation phocéenne.

Avec sept matchs officiels disputés à la tête de l’OM, l’ancien coach de Valence fait "moins bien" que Javier Clemente (15 entre novembre 2000 et avril 2001), Tomislav Ivic (15 entre avril et novembre 2001), Albert Emon (21 entre décembre 2001 et juin 2002), Philippe Troussier (23 entre novembre 2004 et juin 2005) et José Anigo (26 entre décembre 2013 et juin 2014). Selon Opta, l’Olympique de Marseille est le club qui a vu se succéder le plus d'entraîneurs au 21e siècle (21) devant Nantes (20), Bordeaux et Monaco (16).

Pour cette saison 2023-2024, l’Espagnol n'a perdu qu'une seule rencontre toutes compétitions confondues (1-0 au match aller face au Panathinaïkos). En Ligue 1, Marseille est auteur de deux victoires (Reims, Brest) et trois nuls (Metz, Nantes et Toulouse). Mais le jeu proposé par les joueurs qui interroge et exaspère les supporters, qui remettent en cause le rendement de l’entraîneur espagnol.