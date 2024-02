Marseille - Shakhtar 3-1, l'OM poursuit sa route

L'OM visait les 8es de la C3 ce jeudi soir face au Shakhtar Donetsk et les Phocéens ont assuré.

En mission pour relancer l'OM, Gasset débute son aventure ce jeudi soir dans l'enceinte du Vélodrome et n'a déjà pas le droit à l'erreur. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire devait hisser l'équipe marseillaise en 8es de la C3.

Bien mal embarqué après 12 minutes et un penalty transformé par Sudakov, l'OM a réussi à réagir dans un match sous haute tension au Vélodrome. Aubameyang, auteur de son 7e but en C3, a soulagé ses partenaires, son nouvel entraîneur et les supporters, mais ce 1-1 ne suffisait pas.

D'autant que l'OM aurait pu prétendre à un penalty en fin de premier acte. En effet, peu avant le repos, Faris Moumbagna s’est écroulé dans la surface à la suite d’un contact avec un joueur ukrainien. L’arbitre a alors arrêté la partie et fait appel à la VAR. Tout le Vélodrome croyait en une décision favorable, mais à la surprise générale cette consultation n’a rien donné.

Qu'à cela ne tienne. L'OM n'allait pas en rester là dans le second acte. Derrière une ouverture de Veretout sur le côté droit, Matvyenko rate son intervention devant Aubameyang. A l'affût près de l'action, Sarr en profite et décoche une puissante frappe gagnante du pied droit ! L'OM prend l'avantage à 15 minute de la fin. Kondogbia allait ensuite sceller le destin de la rencontre à 10 minutes de son terme. 3-1, score final. L'OM poursuit sa route.