Marseille – Nantes : Aubameyang sauve l’OM du piège nantais (2-0)

L’OM recevait Nantes dimanche pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Score final, 2-0.

L’Olympique de Marseille était aux prises avec le FC Nantes dimanche soir en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Face à une équipe nantaise très entreprenante, l’OM s’est remis à Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé, pour s’extirper du piège des Canaris.

L’OM devant au réalisme

C’est Nantes qui lançait les hostilités dans ce match qui a tout d’un choc malgré l’écart entre les deux équipes au classement. Sur un ballon perdu par l’OM, Moses Simon se débarrasser de deux défenseurs et trouvait Cozza qui croisait un peu trop sa frappe (3e). Simon se montrait particulièrement dangereux dans le premier quart d’heure avec des incursions dans la surface marseillaise. Mais malgré les velléités offensives des Nantais, ce sont les Phocéens qui prenaient les devants au tableau d’affichage. Après un bon travail sur le côté droit, Ismail Sarr trouvait Pierre-Emerick Aubameyang qui s’y prenait par deux fois pour tromper Alban Lafont (1-0, 17e).

Malgré son but, l’OM n’arrivait pas à garder le ballon et subissait les assauts de Simon et de ses coéquipiers. Les hommes de Jean-Louis Gasset ressortaient enfin dans les dernières minutes de la première mi-temps. Mais aucune des tentatives d’Aubameyang (37e), d’Amine Harit (42e) et de Sarr (43) ne trouvait le cadre. L’OM se faisait même peur avant la pause sur une frappe de Moussa Sissoko mais Pau Lopez était sur la trajectoire pour repousser le ballon en corner (45e).

Aubameyang enfonce Nantes

Au retour des vestiaires, Nantes gardait le ballon et aurait pu égaliser si Chancel Mbemba n’était pas intervenu à temps devant Castelletto (50e). L’OM rétorquait dans la foulée avec une tentative de Jordan Veretout qui terminait sa course dans les gants de Lafont (53e). Les Canaris poussaient pour égaliser avec surtout Moses Simon qui était contré par Leonardo Balerdi après avoir mystifié la défense phocéenne dans un premier temps (68e).

Moins efficaces, les Nantais se faisaient punir par les Phocéens avec encore Pierre-Emerick Aubameyang qui trompait Lafont après un arrêt manqué du gardien français (2-0, 79e). L’international gabonais inscrivait ainsi son 23e but de la saison toutes compétitons confondues et son 11e en Ligue 1. Le match était ainsi plié et prenait fin sur ce score. Toujours 7e au classement, l’OM (39pts) se rapproche de plus en plus de l’Europe. De son côté, Nantes (16e, 25pts) s’éloigne encore plus du maintien.