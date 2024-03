Clermont – Marseille : L’OM sans pitié face aux Auvergnats (1-5)

Clermont et Marseille étaient aux prises samedi pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Score final, 1-5.

L’Olympique de Marseille affrontait Clermont samedi à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Face à une équipe clermontoise en plein doute, les Phocéens n’ont pas forcé leur talent pour décrocher les trois points de la rencontre. L’OM enchaine ainsi une troisième victoire de suite dont deux en Ligue 1.

L’OM moins en réussite

L’OM démarrait la rencontre très haut obligeant les Clermontois à rester dans leur moitié de terrain. La première occasion marseillaise venait très vite avec Leonardo Balerdi, monté aux avant-postes, qui ne parvenait à tromper Mory Diaw (12e). Après une nouvelle tentative de l’OM manquée par Jonathan Clauss (14e), Clermont sortait enfin et se procurait également sa première occasion. Mais à l’instar du défenseur phocéen, Keita envoyait également sa frappe au-dessus des buts de Pau Lopez (18e).

Dominateurs, les hommes de Jean-Louis Gasset ouvrait enfin le score. Sur ballon dévié par Diaw après un centre de Clauss, Iliman Ndiaye se récupérait le cuir et marquait dans le but vide (0-1, 23e). Les Auvergnats tentaient de réagir mais l’OM les privait vite du ballon pour se procurer d’autres occasions. A défaut de marquer, les Phocéens conservaient leur avantage jusqu’au terme du premier acte.

Marseille déroule enfin face à Clermont

En seconde période, Marseillais revenait avec un visage encore plus dangereux et menaçait Clermont dès le retour des vestiaires. Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang manquaient de près de faire le break sur une double occasion (48e) avant que le Gabonais ne bute sur Diaw après un retourné acrobatique (51e). Cependant, c’est Clermont qui trouvait le chemin des filets en premier dans cette deuxième mi-temps. Après un dégagement manqué de Quentin Merlin, Ogier s’emparait du ballon et servait Bilal Boutobba qui trompait Pau Lopez (1-1, 53e). Mais la joie des locaux sera de courte durée puisque Pierre-Emerick Aubameyang redonnait l’avantage à l’OM presque dans la foulée après un centre d’Azzedine Ounahi (1-2, 59e).

Cette fois-ci, les Phocéens ne tardaient pas à faire le break pour se mettre à l’abri. Servi sur son côté droit, Jonathan Clauss se dirigeait vers Diaw qu’il fusillait d’une frappe imparable (1-3, 67). Déchainés, les Marseillais ajoutaient même un quatrième but dans les dernières minutes. Entré en cours de jeu, Faris Moumbagna servait Luis Henrique, entré au même moment, après un corner, qui ajustait Diaw sur un plat du pied (1-4, 80e). Passeur sur le quatrième but, Faris Moumbagna y allait également du sien dans le temps additionnel (1-5, 90+2). L’Olympique de Marseille (6e, 36pts) s’offrait Clermont et fait ainsi un bond au classement. De leur côté, les Auvergnats (18pts, 17pts) s’éloignent encore plus du maintien.