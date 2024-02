Marseille – Montpellier : L’OM regagne enfin en championnat (4-1)

L’OM affrontait Montpellier dimanche à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Score final, 4-1.

Le match de clôture de la 23e journée de Ligue 1 opposait dimanche soir l’Olympique de Marseille à Montpellier. Pour la première de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM en championnat, l’OM a, pour une fois, fait honneur à son rang en dominant largement les Héraultais.

Une équipe marseillaise à réaction

Les hostilités ont démarré très tôt dans ce match à enjeux importants pour les deux équipes. Montpellier ouvrait déjà le score dès la 5e minute grâce à Musa Al-Taamari qui profitait d’une erreur de Samuel Gigot pour tromper Pau Lopez (0-1). Douché d’entrée de jeu, l’OM tentait ensuite de réagir dans la foulée mais Ismaila Sarr était maitrisé par la défense héraultaise par deux fois (7e, 9e). Les Phocéens se faisaient encore peur sur une frappe de Ferri qui touchait le montant de Lopez (11e).

L’OM repartait enfin en avant mais se heurtaient à une défense montpellieraine bien organisée. A force d’insister par contre, les Marseillais finissaient par trouver le chemin des filets. A la réception d’un centre venu du droit, Iliman Ndiaye armait une lourde frappe qui ne laissait aucune chance à Benjamin Lecomte (1-1, 31e). Revigorés par ce but, les Phocéens prenaient même l’avantage juste avant la pause grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, bien servi par Chancel Mbemba (2-1, 43e).

L’OM déroule face à Montpellier

En seconde période, Montpellier revenait avec de meilleures intentions et le démontrait dès l’entame du second acte. Savanier s’essayait en première intention mais sa tentative était bien arrêtée par Pau Lopez (48e). Le gardien marseillais s’illustrait encore devant Sylla qui était près d’égaliser sur un coup de tête après un coup franc de Savanier (52e). Sans véritable solution pour faire le break, l’OM bénéficiait d’un penalty pour une faute de Kouyaté sur Ndiaye (61e).

La sentence était exécutée par Pierre-Emerick Aubameyang qui prenait Lecomte à contre-pied pour son doublé (3-1, 62e). Marseille assommait totalement Montpellier avec un quatrième but sur un…CSC de Falaye Sacko qui marquait dans ses propres buts après que Lecomte a repoussé un centre fort de Sarr dans ses jambes (4-1, 82). L’OM (9e, 33pts) pliait ainsi la rencontre et s’offre une bouffée d’oxygène au classement. L’OM met ainsi fin à une série de six matchs sans victoire en Ligue 1. De son côté, Montpellier (15e, 22pts) s’enfonce dans le bas du classement et n’est plus qu’à un pas de la zone rouge.