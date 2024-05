Real Madrid, Lewandowski met en garde Mbappé avant son arrivée

Prochain adversaire de Kylian Mbappé, Robert Lewandowski évoque l’arrivée du Bondynois au Real Madrid.

Dans les tout prochains jours, Kylian Mbappé pourrait devenir officiellement un adversaire de Robert Lewandowski en signant au Real Madrid. Ceci bien avant l’Euro 2024 en Allemagne où la France et la Pologne partagent le groupe F. Mais avant, l’attaquant polonais a évoqué l’arrivée du capitaine des Bleus en Liga.

Lewandowski n’a pas peur de Mbappé

Tout semble sur la bonne voie pour l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. D’ailleurs, le joueur a officiellement annoncé son départ du PSG pour cet été. Si Emmanuel Macron souhaite que le Bondynois prenne part aux JO Paris 2024, ce ne serait pas le cas. Puisque le Real Madrid aurait refusé de céder le joueur. Même le capitaine des Bleus est tout proche de la Maison Blanche, Robert Lewandowski a indiqué que l’arrivée de Mbappé ne fait trembler ni lui ni le Barça.

« Ce n'est pas encore officiel mais il semble que tous les chemins mènent au Real Madrid. Peur? Non, bien sûr, c'est un joueur incroyable et s'il va au Real Madrid, ce sera une équipe très forte. Mais notre mentalité doit être que peu importe la qualité de vos joueurs, si nous formons une équipe et travaillons ensemble, nous pouvons vous battre. Nous devons être prêts dès le premier match et les premières minutes car le Real Madrid aura sûrement besoin de temps, il ne jouera pas bien au début et perdra des points, et nous devons en profiter. Non pas pour les rattraper mais pour les devancer. Comme il y a deux saisons, où il y a eu des matchs que nous n'avons pas pu gagner mais que nous n'avons pas perdu », a-t-il confié dans une interview accordée à Marca.

Lewi soutient Dortmund en finale de LDC

Si le Barça est éliminé par le Paris Saint-Germain (4-6) en quarts de finale de Ligue des champions, le Real Madrid est, lui, qualifié pour la finale de la compétition. En effet, le champion d’Espagne affrontera le Borussia Dortmund (tombeur du PSG) en finale, ce 1er juin à Wembley. Invité à choisir entre les deux clubs, Robert Lewandowski a choisi son ancien club.

« Oui, je les soutiendrai (Dortmund, Ndlr). Je peux l'imaginer, car j'ai joué une finale à Wembley avec Dortmund. Je me souviens de la route, de l'ambiance... Pour Reus, ce sera le dernier match, cela pourrait être son héritage. Pour Dortmund, c'est la deuxième finale de la Ligue des Champions et, même s'ils affrontent le Real Madrid, qui est toujours le Real Madrid, il arrive parfois des choses qui n'arrivent jamais. Je croise les doigts pour Dortmund, bien sûr », a ajouté l’attaquant barcelonais.