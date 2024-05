C’est fini ! Pas de JO pour Mbappé

La star française Kylian Mbappé ne participera au tournoi olympique de football avec la sélection de Thierry Henry.

Fin du suspense ! Kylian Mbappé ne sera pas la tête de gondole de l’équipe de France durant les Olympiades de cet été. L’espoir de le voir intégrer la sélection de Thierry Henry vient de s’évaporer définitivement.

Le Real s’oppose toujours à la sélection de Mbappé

Le sélectionneur des Espoirs a tout fait pour pouvoir compter sur la star du PSG. Emmanuel Macron, le président de la République, est même intervenu auprès de Florentino Pérez afin de convaincre le Real Madrid de le libérer sa future recrue lors des premières semaines de la saison à venir. En vain.

Selon ce que rapporte Cadena Cope, les discussions sont maintenant rompues entre la FFF et la Casa Blanca. Il n’y a, de fait, quasiment plus aucune chance pour que le crack de Bondy renforce les Bleuets pour ce grand évènement. Un rebondissement est bien sûr toujours possible, mais il est sérieusement hypothétique.

Mbappé ne fera pas le forcing

Le Real n’a pas pour habitude de laisser partir ses joueurs étrangers pour les JO et il ne compte pas faire exception. Pour ses sociétaires espagnols, c’est bien sûr une autre histoire car le règlement local le contraint de céder ses éléments à la Roja.

Pour Mbappé, ça doit être une déception de ne pas pouvoir être présent à Paris 2024. Néanmoins, on imagine qu’il n’en fera pas une maladie. L’international tricolore a toujours dit qu’il se soumettrait à la décision de son employeur, quelle qu’il soit. Et il est certain qu’il ne va pas aller à l’encontre du choix fait par sa nouvelle direction merengue.