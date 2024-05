Real Madrid, LaLiga confirme l’arrivée de Kylian Mbappé

Après les départs de Ronaldo et Messi, LaLiga espagnole se réjouit de la probable prochaine arrivée de Kylian Mbappé dans le championnat.

Le championnat espagnol a perdu quelques-uns de ses suiveurs depuis que Cristiano Ronaldo (2018) et Lionel Messi (2021) ont quitté LaLiga. Mais une autre jeune star, notamment Kylian Mbappé, est très proche de signer en Espagne, plus précisément au Real Madrid. Une nouvelle qui réjouit le président de LaLiga, Javier Tebas.

Mbappé sur le départ du PSG

Après sept ans au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a décidé de quitter le club de la capitale française cet été. A travers une vidéo sur les réseaux sociaux, le capitaine des Bleus a indiqué qu’il quitte officiellement le club en fin de saison. Lundi soir, le Bondynois a même convié pas moins de 250 personnes à une soirée d’adieux, dont le président de la République, Emmanuel Macron.

(C)Getty Images

Mardi, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, était même arrivé à Paris. L’objectif est de rencontrer le président de la République française pour discuter avec lui par rapport à Kylian Mbappé. Le joueur étant très cité vers la Maison Blanche, le chef de l’Etat français souhaiterait que le Real Madrid libère Mbappé pour qu’il dispute les JO Paris 2024 avec l’Equipe de France cet été. Puisque le club espagnol avait notifié à la FFF qu’il ne libérerait pas ses joueurs pour l’occasion. Mais le Real aurait finalement décidé de ne pas libérer le Bondynois.

L'article continue ci-dessous

LaLiga en joie pour Mbappé

Kylian Mbappé dont la présence en finale de Coupe de France face à l’OL, samedi à Villeneuve-d’Ascq (21h), est incertaine, devrait signer gratuitement au Real Madrid. Une nouvelle qui fait les affaires du président de LaLiga, Javier Tebas, qui se réjouit. Dans une interview accordée à Le Parisien, le dirigeant espagnol se dit confiant pour une arrivée du Bondynois dans le club de la capitale espagnole.

Getty

« Je suis convaincu que Kylian Mbappé va venir au Real Madrid, je présume à 99% qu’il sera là la saison prochaine. C’est le seul club européen qui pourrait lui ouvrir ses portes. Je ne pense pas qu’il y ait un club anglais qui puisse être à la hauteur de l’offre qui est faite par le Real Madrid à Mbappé, d’après ce que j’ai pu lire ou entendre », a confié Javier Tebas au média parisien.

Getty

Pour le président du championnat espagnol, l’arrivée du crack de Bondy donnerait une attractivité exceptionnelle à LaLiga. « Est-ce qu’il va nous aider à gagner en attractivité? Nous continuons et allons continuer à progresser, mais bien sûr que son arrivée est un atout pour nous (…) Si les joueurs collaborent, aident, ils ne sont pas l’unique clé de la réussite d’un championnat. Cristiano Ronaldo, par exemple, est passé en Serie A et le championnat italien n’a pas explosé pour autant. Le PSG avait Messi, Neymar et Mbappé et la Ligue 1 n’a pas non plus connu un énorme succès pendant leur passage », a ajouté le dirigeant.