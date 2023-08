PSG : Ce qu’attend Al-Hilal pour boucler le transfert de Neymar

Ce n’est plus un secret pour personne que Neymar Jr quittera le PSG dans les tout prochains jours pour l’Arabie Saoudite.

Alors qu’on évoquait un retour au FC Barcelone pour l’attaquant brésilien, ce ne serait probablement plus le cas. Les géants saoudiens d’Al-Hilal se sont saisis du dossier, et l’attaquant auriverde devrait débarquer en Saudi Pro League cet été. Mais les Saoudiens attendent quelques détails près pour boucler le transfert.

Neymar est d’accord pour signer à Al-Hilal

Neymar ne fait plus partie des plans du PSG pour le futur. En effet, le Brésilien est poussé vers la sortie. A travers son entraîneur Luis Enrique, et Luis Campos, conseiller sportif, le PSG a annoncé en milieu de semaine écoulée à plusieurs joueurs, dont le Brésilien et l’Italien Marco Verratti, qu'il ne compterait pas sur eux cette saison. Ce qui a justifié leur absence au media day du club.

Si le FC Barcelone semble la deuxième option de Neymar, le club saoudien d'Al Hilal est la destination la plus probable et a formalisé une proposition pour compter sur le Brésilien. Une offre à laquelle Neymar a donné son accord pour signer en Arabie Saoudite. Le géant de la Saudi Pro League a réussi à convaincre l’ancien catalan en mettant 160 millions d’euros comme salaire sur la table pour deux saisons. Neymar ayant déjà donné son accord, les deux clubs (Al-Hilal et PSG) devront s’entendre sur l’indemnité du transfert afin de boucler le deal.

L'article continue ci-dessous

La visite médicale de Neymar déjà préparée

Capable de s’aligner sur l’indemnité que va exiger le Paris Saint-Germain pour libérer son « indésirable », Al-Hilal pense déjà aux étapes suivantes pour boucler le dossier. Alors qu’il a déjà eu l’accord de sa probable nouvelle recrue, Al-Hilal prépare des documents officiels à vérifier lundi afin de conclure l'accord avec Neymar Jr, selon le journaliste Fabrizio Romano.

Dans le même temps, Al-Hilal a déjà réservé des tests médicaux pour l’attaquant du PSG, qu'il va certainement enrôler très prochainement. Mais le club saoudien attend le feu vert final du camp de Neymar pour fixer une date.

Eloigné des terrains depuis février dernier, le Brésilien a fait son retour sur le terrain début du mois en Corée du Sud. Neymar a délivré le PSG d’une tournée estivale cauchemardesque en inscrivant un doublé salvateur lors de l’unique victoire du PSG (3-1) contre Jeonbuk Motors.