PSG : Neymar et Verratti dans le dur

Ça se complique de plus en plus pour Marco Verratti et Neymar Jr au Paris Saint-Germain.

Les deux joueurs cadres du club de la capitale française ne font plus partie des plans du Qatar. Un fait vient confirmer, ce samedi 12 août 2023, les départs de l’Italien et du Brésilien.

C’est fini entre le PSG et Verratti et Neymar

Mercredi, le Paris Saint-Germain avait écarté Neymar et Marco Verratti de son media day. En effet, par la voix de son entraîneur Luis Enrique, et celle de Luis Campos, conseiller sportif, le PSG a annoncé mercredi à plusieurs joueurs, dont le Brésilien et l’Italien, qu'il ne compterait pas sur eux cette saison. Le Brésilien et l'Italien sont des pistes pour le FC Barcelone.

Le divorce semble acté entre le club francilien et ses deux joueurs. Pour le compte du premier match de la saison comptant pour la première journée de Ligue 1 française, le PSG, par le biais de son entraîneur Luis Enrique, a jugé bon de se passer des services du Brésilien et de l’Italien. En plus de Kylian Mbappé, dont l’avenir au Parc des Princes reste flou, Neymar Jr et Marco Verratti n’ont pas été aussi convoqués contre le FC Lorient ce soir. Un groupe de 20 joueurs pour défier Lorient à partir de 21h.

Huit nouveaux joueurs dans le groupe

Victime d'un « syndrome viral » et resté en salle ce vendredi, Neymar Jr ne fait pas partie du groupe parisien. Mais cette raison semble moins convaincante pour justifier l’absence du Brésilien dans le groupe convoqué par l’ancien sélectionneur de la Roja. Puisque Luis Enrique s’est aussi passés des services de Marco Verratti, lui aussi poussé vers la sortie comme Neymar. Bien que l'Italien ait souffert du même virus ces derniers jours, son absence reste floue et serait liée à son avenir dans la capitale.

Par ailleurs, le PSG a fait appel à tous les nouvelles recrues estivales, sauf Ousmane Dembélé, qui a officiellement signé, ce samedi. A l’instar de Keylor Navas, revenu de prêt cet été, la recrue Arnau Tenas est aussi convoqué chez les gardiens. Outre Dembélé, qui a signé ce samedi, les autres renforts du PSG sont tous dans la liste dévoilée par Enrique. Entre autres recrues, Marco Asensio, Lucas Hernandez, Lee Kang-in, Gonçalo Ramos, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Milan Skriniar.

Le match a lieu à 21 heure ce soir contre Lorient. Champion en titre, le PSG remet ainsi son titre en jeu pour la nouvelle saison sportive.