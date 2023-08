C’est fait ! Neymar dit oui à Al-Hilal

L’attaquant brésilien Neymar aurait donné son aval au club saoudien d’Al-Hilal pour un engagement de deux ans.

Poussé dehors par le PSG, Neymar a fini par trouver une porte de sortie. La star brésilienne vient de donner son accord pour rejoindre le club saoudien d’Al-Hilal. C’est ce que révèle le média L’Equipe.

Neymar prêt à rallier l'Arabie Saoudite

L’écurie de la Saudi Pro League, qui avait tenté auparavant Mbappé, Messi, Verratti et Osimhen, a réussi à convaincre « Ney » en mettant 160 millions sur la table. C’est le montant du salaire que percevra le joueur en deux ans dans le Royaume du Golfe.

Il ne resterait désormais plus qu’aux deux clubs de s’entendre sur l’indemnité du transfert. Cela ne devrait pas être bien compliqué. Al-Hilal est prêt à s’aligner sur la demande du PSG pour son attaquant. Pour 80 millions d’euros, le deal devrait être bouclé.

Il ne retournera pas à Barcelone

Barcelone avait aussi été cité comme possible destination pour Neymar récemment. L’international auriverde était désireux de retrouver son ancien club, mais les Blaugrana n’avait pas la surface financière pour boucler ce transfert.

Le numéro 10 est à Paris depuis 2017, lorsque l'équipe française a battu le record mondial des signatures et a payé 222 millions d'euros (821,4 millions de reais à l'époque) pour l'arracher à Barcelone. Depuis, il a remporté cinq titres de Ligue 1, mais est toujours en lice en Ligue des champions.

Neymar a également été confronté à des blessures et a récemment fait son retour après une absence de cinq mois. Avec le départ de Lionel Messi et l'imbroglio entre le PSG et Kylian Mbappé, le numéro 10 était parti pour être la principale tête de gondole des champions de France. Mais c'était avant que la direction en place ne lui fasse savoir qu'il était indésirable.