Jeonbuk Motors – PSG (0-3) : Le grand retour de Neymar, qui délivre Paris

Le grand retour de Neymar délivre le PSG de sa tournée asiatique compliquée depuis le début. Le Brésilien donne l’unique victoire aux Parisiens.

Le PSG a affronté l'équipe du Jeonbuk Hyundai Motors Football Club, ce jeudi, au stade Asiad de Busan en Corée du Sud. Après le match un nul d’entrée contre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr puis deux défaites d’affilée au Japon, les Franciliens ont clôturé leur tournée en Asie par un premier succès.

Le retour payant de Neymar Jr, très en forme

Tout ceci a été possible grâce au Brésilien, éloigné des terrains depuis février après une blessure. L’Europe est prévenue. Neymar est de retour. Alors qu'il n'avait plus joué depuis sa blessure à la cheville en février, il y a six mois, Neymar a livré un match très intéressant. Mobile et en jambes, le Brésilien a fait admirer sa technique sur la pelouse du stade Asiade de Busan, en Corée du Sud. Après avoir failli obtenir un penalty au terme d'un joli mouvement avec Ndour et Ekitiké, la star parisienne a ouvert le score en réalisant un petit festival, conclu par une frappe déviée (40e).

A sept minutes de la fin du temps règlementaire, le Brésilien s’illustre à travers un doublé. Neymar fait le break pour le PSG. Bien lancé en profondeur par Fabian Ruiz, le Bésilien ne rate pas son duel avec le gardien Min-Ki Jeong et inscrit un doublé (0-2, 83e).

L'article continue ci-dessous

L’entrée gagnante de Marco Asensio

Après l’heure de jeu (60e), Luis Enrique effectue cinq changements pour donner du sang neuf à son équipe. Asensio, Soler, Fabian Ruiz, Ugarte et Marquinhos entrent en jeu. Ils remplacent Verratti, Ethan Mbappé, Gharbi, Ndour et Bernat. Placé sur l’aile droite après son entrée, et auteur de quelques occasions, Asensio a fini par trouver la faille de la défense de Jeonbuk Motors.

Asensio place une frappe magistrale après une remise en talonnade de Neymar. Superbe action conclue par l'ancien joueur du Real Madrid, nettement plus à l'aise sur l'aile droite. Il marque ainsi le but du 3-0 pour Paris face au Jeonbuk Motors. Ce sera le dernier but dans cette première victoire parisienne au cours de la tournée asiatique.

Rappelons que Paris a fait nul vierge contre Al-Nassr lors de son premier match amical au Japon. Ensuite, Luis Enrique et les siens ont été battus par les Japonais de Cerezo Osaka (2-3) et les Italiens de l’Inter Milan (1-2). C’est la délivrance pour cette équipe parisienne, qui vient de terminer par une première victoire, finissant avec la Mbappe-dépendance en attaque. Mais tout ceci grâce à un grand retour de l’ancien barcelonais, Neymar.