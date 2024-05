OL, les mots forts d’Emmanuel Petit sur Pierre Sage avant le PSG

Ancien joueur de l’Equipe de France, Emmanuel Petit est emballé par ce qu’a réalisé Pierre Sage avec l’OL cette saison.

L’Olympique Lyonnais et son coach Pierre Sage reçoivent un soutien de taille avant la finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, ce samedi, au Stade Pierre Mauroy de Lille. Emmanuel Petit, ancien milieu défensif des Bleus, est séduit par le travail abattu par l’entraîneur des Gones cette saison.

L’OL a fait une saison incroyable, selon Petit

L’Olympique Lyonnais a fait un début de saison cauchemardesque avec les évictions de Laurent Blanc et Fabio Grosso en passant par des résultats très faibles. Alors qu’il a occupé la dernière place de Ligue 1 pendant plusieurs journées, tout s’est arrangé depuis que Pierre Sage a pris le contrôle de la barre technique. Finalement, l’OL a terminé à la 6e place du championnat, qualificative pour la Ligue Europa. Dans une interview accordée à MadeInFOOT, Pierre Sage estime que l’OL a réalisé une saison jamais vue.

« Déjà, dans quel championnat au monde, tu vois qu’une équipe rate les six premiers mois de son championnat, se traîne comme un boulet et n’est pas loin de descendre, et qui termine européen à la fin de la saison. Où est-ce qu’on a déjà vu ça ? Il y a une petite similitude avec Chelsea, même si les Blues n’étaient pas aussi down que Lyon. Mais c’est quand même surprenant, ça te montre quand même la compétitivité qu’il y a dans le championnat français. Tu peux rater six mois de ta saison et, malgré tout, être européen. Les six derniers mois de l’OL sont au niveau du standing du club et de certains joueurs lyonnais », a lancé l’ancien des Gunners d’Arsenal.

Petit salue le mercato de l’OL et le travail de Sage

Si le début de saison a été catastrophique pour les Gones, la seconde moitié de saison a accouché d’excellents résultats sur le terrain. Pour l’ancien milieu défensif de l’AS Monaco, le mercato de l’OL a été réussi tout comme le travail très intelligent du coach à qui les dirigeants lyonnais ont fait confiance.

« Je trouve qu’ils ont très bien travaillé leur mercato hivernal, ils ont fait venir des joueurs beaucoup plus cohérents. Pierre Sage a, comme son nom l’indique, amené une certaine sagesse dans le vestiaire. Il connaît très bien ses joueurs. Il y avait un côté humain qui avait disparu, on sentait que cette équipe n’avait plus de boussole, n’avait plus de repère. Il y avait trop d’individualisme, les joueurs ne jouaient plus sous confiance. La deuxième partie de saison est remarquable. Félicitations aux joueurs, félicitations à Pierre Sage. Félicitations aux dirigeants pour leurs décisions vis-à-vis du mercato hivernal et du choix de l’entraîneur », a ajouté Emmanuel Petit. Pierre Sage appréciera. Il sera d’ailleurs motivé, lui qui affronte le PSG en finale de Coupe de France, ce samedi soir à 21 heures.