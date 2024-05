Le Havre – Marseille : L’OM ne verra pas l’Europe la saison prochaine (0-2)

Le Havre et Marseille s’affrontaient dimanche pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Score final, 0-2.

L’Olympique de Marseille était en déplacement au Havre dimanche soir à l’occasion de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Alors qu’ils avaient un mince espoir de disputer l’Europe la saison prochaine, les Phocéens ont fait le nécessaire en s’imposant contre Le Havre. Mais cette victoire ne suffira pas à l’OM pour décrocher la qualification puisque l’OL et Lens n’ont pas perdu.

Le Havre et l’OM s’accrochent

C’est un ancien joueur de l’OM en l’occurrence, André Ayew, qui lançait les hostilités en tentant de lober Pau Lopez de loin. Mais la tentative du Ghanéen passait largement à côté des buts du gardien espagnol (3e). Cette première occasion donnait de la force au Havre qui faisait passer une nouvelle frayeur sur le camp marseillais. Cette fois-ci, c’est Casimir qui armait une frappe mais butait sur Pau Lopez (7e). L’OM sortait enfin et répondait aux Normands. Mais Pierre-Emerick Aubameyang (9e) et Faris Moumbagna (11e) manquaient tous les deux, le cadre.

Aubameyang trouvait enfin le cadre mais butait sur Desmas qui déviait la frappe du Gabonais en corner (16e). Les Phocéens accentuaient la pression sur le camp normand mais Chancel Mbemba (16e), Luis Henrique (18e) et Pape Gueye ne réussissaient pas leurs tentatives non plus. Le Havre s’illustrait ensuite avec un retourné acrobatique d’André Ayew qui trouvait Pau Lopez sur la trajectoire (23e). Les deux équipes se rendaient coup pour coup mais aucune ne marquait pas jusqu’à la pause malgré une dernière tentative de Jonathan Clauss, qui butait aussi sur Desmas (44e).

L'article continue ci-dessous

L’OM s’impose mais…trop tard pour l’Europe

Dès le retour des vestiaires, Aubameyang tentait de lancer l’OM dans la foulée mais sa frappe passait encore à côté (50e). Les Phocéens insistaient et s’offraient une double occasion avec Moumbagna et Aubameyang qui étaient tous les deux écœuré par Desmas (56e). Mais il ne pouvait pas rater autant d’occasions sans en mettre une au fond. Sur centre de Jonathan Clauss, le meilleur buteur de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang, trouvé dans la surface, ouvrait le score pour son 17e but de la saison en Ligue 1 (0-1, 64e).

Le Havre essayait de revenir avec Grandsir qui obligeait Pau Lopez à sortir une parade pour mettre le ballon en corner (69e). Dans la foulée, Aubameyang pensait faire le break pour l’OM mais sa frappe heurtait le poteau de Desmas (72e). C’est finalement Amir Murillo qui faisait le break avec une frappe aux abords de la surface (0-2, 77e). L’OM s’imposait ainsi pour la der de Jean-Louis Gasset. Mais malgré cette victoire, Marseille (8e, 50pts) finit à un point de l’OL et de Lens (50pts) et ne verra pas l’Europe la saison prochaine.