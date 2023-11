Lyon – Lille : L’OL retombe dans ses travers (0-2)

L’Olympique Lyonnais défiait Lille ce dimanche en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Score final, 0-2.

L’OL était aux prises avec le LOSC ce dimanche dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Après une première victoire acquise contre Rennes lors de la 12e journée, l’Olympique Lyonnais avait à cœur de continuer sur sa lancée contre Lille. Mais c’était sans compter sur des Dogues, qui n’étaient pas venus au Groupama Stadium pour un autre résultat que la victoire.

Lille assomme l’OL

C’est l’Olympique Lyonnais qui a lancé les hostilités dans le match avec deux alertes en début de match de Nuamah (2e) et Lacazette (5e), sans réussite. Lille a pris ensuite le relais et multipliait les offensives sur le camp lyonnais. Les Gones résistaient tant bien que mal mais ont fini par craquer. La sentence est venue d’un joueur en manque de confiance cette saison…à l’image de toute l’équipe rhodanienne. Après un superbe contrôle, Yazici lançait en profondeur Jonathan David qui se passait de Jake O’Brien pour ensuite tromper Anthony Lopes (1-0, 27e). Les Gones ont à peine eu le temps de se remettre de cette ouverture du score que les Dogues faisaient le break. Après un renvoi défensif de Henrique, Tiago Santos armait une frappe puissante qui ne laissa aucune chance à Lopes (2-0, 31e). Assommé, l’OL souffrait face au LOSC et concédait encore plus d’occasions. Mais la première mi-temps a pris fin sur ce score à l’avantage des Dogues.

Des Gones sans repères

Le LOSC est revenu encore plus dangereux en seconde partie. Haraldsson (48e) et David (49e) ont manqué tous les deux de corser l’addition dès le retour des vestiaires. L’OL s’est réveillé enfin après 10 minutes et est parvenu à s’offrir des occasions de but. Mais, Mama Baldé par deux fois (57e, 60e) et Kadewere (58e) ont tous les deux buté sur Chevalier. L’OL s’est accaparé ensuite du ballon sans pour autant en faire quelque chose de fructueux. Les Gones se sont même fait peur sur une énième occasion de Jonathan David, sauvée par Anthony Lopes (75e). Face à des Dogues, bien appliqués, les hommes de Fabio Grosso ne sont jamais parvenus à trouver des solutions pour marquer. Après donc sa première victoire contre Rennes la journée précédente, Lyon (18e, 7 pts) retombe dans ses travers et concède une défaite qui fait mal. Le LOSC (4e, 23 pts) de son côté, reprend sa marche en avant et ne compte qu’un point de retard sur Monaco (3e, 24 pts).