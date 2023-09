OFFICIEL - L’OL se sépare de Laurent Blanc

L’Olympique Lyonnais vient de mettre à la porte son entraineur, Laurent Blanc.

Ce n’était qu’une question de temps et c’est désormais officiel. Laurent Blanc a été débarqué de son poste d’entraineur de l’OL. Le club rhodanien a choisi de mettre fin à sa collaboration avec le Cévénol au bout seulement d’un mois de compétition en 2023/2024.

Textor va choisir un homme à lui

« L’Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour. Cette décision concerne également Franck Passi et Philippe Lambert entraineurs adjoints. L’Olympique Lyonnais tient à remercier Laurent Blanc et son staff pour leur implication et leur professionnalisme au cours de ces 11 mois passés à la tête de l’équipe professionnelle », a fait savoir le club dans un communiqué.

John Textor a donc choisi de se séparer de son entraineur français. Le nouveau propriétaire du club a choisi de placer un homme à lui et ses disciples ont déjà commencé à plancher sur la question du nouveau coach. Plusieurs techniciens ont été sondés. Aux dernières nouvelles, les deux favoris seraient Gennaro Gattuso et Habib Beye. En attendant qu'un nouveau coach sera choisi, c'est un staff intérimaire qui dirigera les Gones. Il est composé du trio Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson,

Blanc n’a pas pu redresser le navire

Blanc ne sera donc resté qu’une année à la tête de l’OL. Il est arrivé en remplacement de Peter Bosz. Avec lui, les Lyonnais ont signé une bonne seconde partie du championnat, finissant troisièmes sur la phase retour. Mais cela n’a pas été suffisant pour assurer une place en Coupe d’Europe.

Il n’y a malheureusement pas eu de continuité d’une campagne à une autre. Pénalisé par de nombreuses défections dans son effectif et perturbé aussi par l’encadrement de la masse salariale imposée par la DNGC, l’OL a manqué son mois d’aout. Il n’a pris qu’un point sur douze possibles. Et à ce bilan sportif s’est aussi ajouté la guéguerre dans les hauts lieux du club ainsi que le départ de deux espoirs du club (Lukeba et Barcola). Pour Blanc, ce fut trop compliqué de réussir dans ses conditions. Et il n’est pas sûr du tout que son successeur y parvienne.