Courtois ou Lunin en finale ? Iker Casillas a fait son choix

Ancien gardien du Real Madrid, Iker Casillas a fait son choix du gardien titulaire pour la finale de Ligue des champions contre Dortmund.

Le 1er juin prochain, le Borussia Dortmund et le Real Madrid seront aux prises dans le cadre de la finale de la Ligue des champions. Alors qu’Andriy Lunin a fait une saison exceptionnelle avec la Maison Blanche en qualifiant le club pour la finale de Ligue des champions, Thibaut Courtois, le principal gardien du Real, a fait son retour de blessure et fait des matchs très convaincants.

Ancelotti penche du côté de Courtois pour la finale

Alors que Thibaut Courtois a manqué vraisemblablement toute la saison en raison d’une blessure contractée début de campagne, Andriy Lunin a assuré l’intérim depuis que Kepa (prêté pour remplacer Courtois) a aussi été blessé. Mais avant la fin de la saison, le Belge a fait son retour de blessure et fait une fin de campagne impeccable en Liga. Ce qui rassure déjà l’entraîneur madrilène à opter pour Courtois en finale.

Getty Images

« Pour moi, il n’y a pas de débat. Lunin a fait une saison fantastique et nous a beaucoup aidés à atteindre la finale. Mais Courtois redevient ce qu’il était avant : le meilleur gardien du monde », avait déclaré Ancelotti en conférence de presse avant le match de la 37e journée contre Villareal (4-4). S’il était resté perplexe sur son choix avant la demi-finale retour contre le Bayern (2-1), c’était Lunin que Carlo Ancelotti avait laissé dans les cages madrilènes.

L'article continue ci-dessous

Casillas laisse le choix à Ancelotti

Ancien portier de l’équipe première de la Maison Blanche pendant 16 ans (1999-2015), Iker Casillas Fernández est désormais à la retraite après cinq ans au FC Porto. Avant la finale de Ligue des champions, ce 1er juin, l’ancien dernier rempart de la Roja a donné son avis sur le choix du gardien de but du Real entre Andriy Lunin et Thibaut Courtois. Interrogé lors d’un tournoi de padel solidaire de la Fondation Clínica à Minorque, l’homme de 43 ans laisse la responsabilité à l’entraîneur.

Getty Images

« Ce que je dis est mon opinion personnelle, je ne suis pas un entraîneur, Courtois est numéro 1. Il l’était l’année dernière et cette année, il revient très bien. Je comprends Lunin, qui joue également et a fait une magnifique saison et a également contribué à la participation du Real Madrid en finale de Ligue des Champions. (…) Je suis heureux que Courtois soit revenu dans un magnifique niveau et je suis heureux que Lunin ait montré qu’on peut lui faire confiance également. Ancelotti a le vote, donc ce qu’il décide est le mieux pour l’équipe », a-t-il déclaré.

Getty Images

Reste à savoir qui de Thibaut Courtois et d’Andriy Lunin Carlo Ancelotti mettra dans les filets lors de la finale. Faut-il rappeler que le Real Madrid cherche le quinzième titre de son histoire.