Le Real Madrid réalise un nouveau miracle !

Le Bayern Munich et le Real Madrid se défiaient dans une demi-finale épique de Ligue des champions, ce mercredi soir.

Indécis jusqu'au bout. Qui allait rejoindre le Borussia Dortmund en finale de la C1 ? Le Real et le Bayern Munich se sont livrés un duel haletant à Madrid ce soir pour déterminer le détenteur de ce tant convoité sésame.

C'est Alphonso Davies, notoirement convoité par le Real, qui a ouvert le score à Bernabeu. Le Canadien ouvre le score à 20 minutes de la fin en filant sur la gauche après une ouverture de Kane. Il repique dans l'axe dans la zone de vérité et enroule parfaitement du droit devant Rüdiger pour tromper Lunin.

Le Bayern touchait ensuite la barre, mais le Real lançait toutes ses forces sur le but adverse et c'est Joselu Mato qui égalisait à deux minutes de la fin sur un ballon mal maîtrisé par Neuer. Le même Joselu s'offrait un doublait deux minutes plus tard pour permettre au Real de mener en toute fin de match.

L'attaquant était pourtant hors-jeu après un corner sur la droite mais est revenu dans une position régulière sur le petit centre de Rüdiger venu de la gauche pour marquer aux six mètres .

u terme de cette rencontre au scénario fou, le Real se qualifie pour une nouvelle finale de la Ligue des champions. Dortmund est prévenu, le club merengue est décidément un sacré client en C1, son jardin.