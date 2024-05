Ligue des Champions, Ancelotti a tranché pour le gardien titulaire en finale

L’entraineur du Real Madrid a déjà son gardien titulaire en finale de Ligue des Champions entre Courtois et Lunin.

Le Real Madrid affronte Villareal dimanche, à l’occasion de la 37e journée de Liga. Carlo Ancelotti était en conférence de presse ce samedi en prélude à cette rencontre. Face à la presse, l’entraineur madrilène a logiquement été questionné sur la finale de Ligue des Champions et surtout sur l’identité du gardien titulaire. Et, Carlo Ancelotti a déjà fait son choix entre Thibaut Courtois et Andriy Lunin.

Courtois – Lunin, le casse-tête d’Ancelotti pour la finale de C1

Le Real Madrid est sur un nuage ces dernières semaines. Le club madrilène est déjà sacré champion d’Espagne alors que la Liga reste encore deux journées. Un titre qui s’ajoute à la Supercoupe d’Espagne remportée en début d’année. Le Real Madrid n’en a pas fini et ira chercher une 16e Ligue des Champions le 1er juin prochain. La Maison Blanche affronte le Borussia Dortmund, tombeur du PSG en demi-finale, en finale à Wembley. C’est justement ce match qui met Carlo Ancelotti face à un gros dilemme. Le technicien italien est notamment partagé entre Thibaut Courtois et Andriy Lunin pour le titulaire dans les cages contre le BVB.

Carlo Ancelotti a choisi Courtois

Blessé depuis le mois d’août, Thibaut Courtois a manqué pratiquement toute la saison. Le gardien belge n’a donc disputé aucun match de Ligue des Champions lors de cette campagne. Pendant son absence, Andriy Lunin a assuré valablement l’intérim. Le gardien ukrainien a notamment été décisif lors des quarts de finale contre Manchester City. Alors qu’il devait logiquement disputer la finale contre Dortmund, le retour de Thibaut Courtois a tout changé.

Revenu depuis peu, l’ancien joueur de Chelsea a retrouvé sa meilleure forme et postule pour une place de titulaire le 1er juin prochain. Et les propos de Carlo Ancelotti en conférence de presse ce samedi ne sont pas en faveur d’Andriy Lunin. « Pour moi, il n’y a pas de débat. Lunin a fait une saison fantastique et nous a beaucoup aidés à atteindre la finale. Mais Courtois redevient ce qu’il était avant : le meilleur gardien du monde », a confié l’entraineur du Real Madrid.