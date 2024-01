Al-Ittihad : Enfin, Karim Benzema sort du silence !

Annoncé sur le départ d’Al-Ittihad Club, Karim Benzema vient de mettre les choses au clair sur son avenir.

Depuis quelques semaines, le courant ne passerait plus entre Karim Benzema et son club saoudien d’Al-Ittihad. En difficulté en Arabie Saoudite, l’ancien de l’Olympique Lyonnais était cité proche d’un retour en Europe, seulement six mois après son départ du Real Madrid.

Benzema associé à une pléthore de clubs européens

Karim Benzema pourrait revenir en Europe cet hiver ou dans quelques mois. L’avant-centre français est évoqué dans le viseur d’Arsenal et d’autres clubs de la Premier League anglaise. Dans le même temps, les fans de son club formateur, l’Olympique Lyonnais, souhaiteraient le voir revenir. Son avocat a d’abord évoqué sa situation actuelle en club avant d’aborder son probable retour à l’OL. L’avocat de Benzema voudrait aussi le voir revenir chez les Gones. En Série A italienne, l’Intérêt de l’Inter Milan n’est pas non plus à négliger.

Les dirigeants de la formation rhodanienne comptent notamment sur les bonnes relations entre Eagle, le groupe qui détient le club rhodanien, et l’Arabie saoudite pour parvenir et faire revenir Benzema au club. Mais le dossier semble très complexe en raison de soucis financiers. Le club saoudien entend faire de l’ancien international français (97 capes, 37 buts) un de ses ambassadeurs de luxe. D’ailleurs cité de retour en Ligue 1, Daniel Riolo ne voit pas KB9 comme un renfort pour le PSG.

Balle à terre, Benzema met les choses au clair sur son avenir

Alors que plusieurs écuries européennes lui sont collées récemment ou un prêt à une autre formation de la Saudi Pro League, l’ancien numéro 9 du Real Madrid vient clore les débats sur son avenir. Se confiant à L’Equipe, l’attaquant français dément toute idée de départ.

« C’est totalement faux ! Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c’est gros, mieux c’est », a déclaré Karim Benzema, démentant toute envie de départ de la formation saoudienne. Débat clos, en effet.

Rappelons que cette saison, Karim Benzema a disputé un total de 19 matchs toutes compétitions confondues avec Al-Ittihad Club. Sur l’ensemble, l’ancien de l’OL a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives.