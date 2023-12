Benzema et Al-Ittihad vers une rupture ?

Le torchon brûle entre Karim Benzema et les fans de son club, Al-Ittihad, depuis plusieurs journées.

Rien ne va pour Karim Benzema actuellement. L’attaquant français est sous le feu des critiques depuis plusieurs journées après des prestations décevantes. Absent de l’entrainement d’Al-Ittihad vendredi, une rupture entre Benzema et le club saoudien semble de plus en plus évidente.

La descente aux enfers de Karim Benzema en Arabie Saoudite

Quelques mois après son Ballon d’Or, Karim Benzema a surpris son monde en rejoignant l’Arabie Saoudite. Le Français paraphe alors un contrat de 3 ans avec Al-Ittihad après avoir fait ses adieux au Real Madrid, club dans lequel il aura écrit sa légende. Accueilli en roi à l’instar de Cristiano Ronaldo avant lui avec Al Nassr ou encore de Neymar après avec Al Hilal, Karim Benzema n’a pas mis du temps à se mettre en évidence.

Le Français s’est vite imposé dans le jeu mais a été rattrapé par des problèmes extra-sportifs. D’abord, les mésententes avec son entraineur, Nuno Espirito Santo, viré depuis et remplacé par Marcelo Gallardo, et ensuite son soutien à l’endroit des populations de Gaza dans le conflit israélo-palestinien. Un soutien qui lui a valu les accusations du ministre de l’Intérieur, Gérard Darmanin, qui l’accusait d’avoir des liens avec les Frères Musulmans. Mais Karim Benzema n’en a pas fini avec les problèmes.

Benzema, le bouc-émissaire d’Al-Ittihad

Après les accusations de Darmanin, c’est sur maintenant sur le terrain que Karim Benzema est attaqué. En effet, Al-Ittihad (28pts) occupe une décevante 6e place au classement de la Saudi Pro League après 18 journées à 25 pts du leader, Al Hilal (53pts). En plus, le champion en titre de la SPL a été éliminé de la Coupe du Monde des Clubs dès les quarts de finale dans un match où Karim Benzema a manqué un penalty alors que l’équipe était menée, 1-0 (victoire 3-1 d’Al Ahly, ndlr).

Les 9 buts du Français en 15 matchs de championnat étant insuffisant pour jouer le titre cette saison, Karim Benzema est la cible des critiques des fans saoudiens. L’ancien capitaine du Real Madrid a même désactivé son compte Instagram après la défaite d’Al-Ittihad contre Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (5-2). Selon Actu Foot, le Français aurait quitté Jeddah pour des raisons personnelles vendredi mais la possibilité d’une rupture avec le club saoudien reste toujours ouverte.