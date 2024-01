Karim Benzema a l’Inter Milan, c’est du sérieux !

Après seulement six mois en Arabie Saoudite, Karim Benzema pourrait revenir en Europe. Le Français est désiré en Italie.

Parti en Arabie Saoudite pour s’épanouir et vivre de son art, Karim Benzema ne se sentirait plus bien dans sa peau. L’attaquant français de 36 ans aurait séché la reprise de l’entraînement vendredi dernier à Djeddah, et aurait en réponse été écarté par son coach Marcelo Gallardo.

Benzema à l’Inter Milan ?

Cité dans le viseur des clubs de la Premier League anglaise, Karim Benzema pourrait finalement poser ses valises en Italie. C’est ce que souhaite son compatriote et ancien gardien de l’Inter Milan, Sébastien Frey, qui voudrait le voir venir dans l’effectif des Nerazzurri. Sur les fréquences de 'TvPlay', l’ancien international gardien de but français (02 capes) révèle comment l'attaquant pourrait signer avec l'Inter Milan.

« Benzema est en désaccord avec l'Arabie Saoudite, il pourrait être sur le marché dès janvier. J'ai lu et entendu parler de Marotta qui ne dit pas oui à son arrivée mais il ne le nie pas non plus. La priorité est la sortie de Sanchez, s'il l'Inter peut être une possibilité », a déclaré Sébastien Frey.

L'article continue ci-dessous

Getty

Que doit faire l’Inter pour faire e la place à KB9 ?

Karim Benzema n’est plus le joueur qu’il était en Arabie Saoudite il y a six mois, à son arrivée. L’ancien du Real Madrid et de l’Olympique Lyonnais ne fait plus l’unanimité et son départ prématuré est de plus en plus envisageable. Bien qu’il n’ait plus un jeune âge (36 ans), le joueur dont les supporters lyonnais rêvent le retour au club est très désiré en Europe, dont l’Inter Milan. Mais les vice-champions d’Italie devront faire des sacrifices pour faire venir le Français.

Getty Images

Pour voir Benzema dans le club dirigé par l’entraîneur Simone Inzaghi, l’actuel leader de la Serie A italienne devra d'abord trouver un nouveau poste pour Alexis Sanchez, dont le contrat arrive à son terme l’été prochain. Par ailleurs, les défis financiers entourant le salaire élevé de Benzema restent un gros souci pour les Nerazzurri.

Il ne faut pas non plus sous-estimer l'éventuelle entrée d'Inzaghi dans la hiérarchie qui voit actuellement Lautaro et Thuram aux deux premières places. Benzema accepterait-il d'être le troisième attaquant ? La grosse interrogation.