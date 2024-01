L'offre exceptionnelle d'un club anglais pour Benzema

Manchester United envisage de faire une offre exceptionnelle pour Karim Benzema, l'attaquant d'Al-Ittihad souhaitant revenir en Europe

Benzema a été l'une des premières superstars mondiales à rejoindre la Saudi Pro League l'été dernier, signant un contrat de deux ans d'une valeur estimée à 100 millions d'euros par an après l'expiration de son contrat avec le Real Madrid.

Cependant, bien qu'il ait été désigné comme l'un des joueurs phares du projet sportif de l'Arabie saoudite, Benzema a déjà connu des problèmes de discipline et a été écarté du stage de mi-saison d'Al-Ittihad.

Le joueur de 36 ans aurait manqué l'entraînement à trois reprises l'année dernière et son attitude a suscité l'ire du directeur d'Al-Ittihad, Marcelo Gallardo, qui a décidé que Benzema ne se rendrait pas à Dubaï avec l'équipe après avoir une nouvelle fois manqué l'entraînement à temps.

Malgré les problèmes apparents en dehors du terrain et la défense médiocre du titre de Pro League par Al-Ittihad, qui occupe actuellement la septième place, Benzema a toujours été productif cette saison, marquant neuf fois en 15 matches.

United est l'une des trois équipes à vouloir le transfert de Benzema

Les rapports espagnols affirment maintenant que Benzema cherche à revenir en Europe, Fichajes déclarant que trois équipes en particulier cherchent à faire un transfert pour le Français cet hiver.

Le Real Madrid serait prêt à "accueillir" le retour de l'attaquant pour renforcer les options de Carlo Ancelotti en attaque.

L'équipe d'enfance de Benzema, Lyon, qu'il a rejoint à l'âge de 10 ans et où il a passé 12 ans avant de rejoindre le Real en 2009, serait également intéressée dans l'espoir que son ancien favori puisse redresser la saison du club, qui lutte contre la relégation en Ligue 1.

Cependant, United pourrait être considéré comme l'option la plus intrigante des trois, Erik ten Hag espérant que Benzema pourrait être un "renfort précieux" pour renforcer l'équipe et offrir une concurrence à Rasmus Hojlund en attaque.

Un prêt serait le seul moyen possible pour Benzema de rejoindre Old Trafford ce mois-ci et United surveillera probablement la situation du vétéran en Arabie saoudite en vue d'ajouter le Ballon d'Or à son équipe si son départ est sanctionné par Al-Ittihad.