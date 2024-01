Mercato : Le plan de l’OL pour faire revenir Karim Benzema

L’Olympique Lyonnais veut réaliser le rêve de ses supporters de revoir à nouveau Karim Benzema au Groupama Stadium.

Environ quinze ans après son départ de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema pourrait désormais revenir au sein du club rhodanien pour une probable fin de carrière. L’actuel 16e de Ligue 1 travaille dans ce sens pour permettre aux supporters des Gones de toucher à nouveau l’ancien du Real Madrid.

Benzema proche d’un retour en Europe !

En difficulté à Al-Ittihad Club en Arabie Saoudite, Karim Benzema pourrait faire son retour en Europe, seulement six mois après son départ du Real Madrid. L’avant-centre français de 36 ans est évoqué dans le viseur d’Arsenal et d’autres clubs de la Premier League anglaise. Mais les fans de son club formateur, l’OL, souhaiteraient le voir revenir. Son avocat a d’abord évoqué sa situation actuelle en club avant d’aborder son probable retour à l’OL. L’avocat du joueur voudrait aussi le voir revenir chez les Gones. L’Intérêt de l’Inter Milan n’est pas non plus à négliger.

« Quand vous êtes à ce niveau et que vos résultats sont un peu moins bons à un moment donné, on vient dire immédiatement que c’est la fin de votre carrière. Moi je dois dire que je serais assez heureux de le voir revenir jouer à Lyon, ça me plairait bien mais il ne me l'a pas annoncé pour l'instant (sourire) », avait déclaré Hugues Vigier sur BFMTV la semaine écoulée.

Eagle veut ramener KB9 à Lyon

S’il éprouve de difficultés à s’imposer en Arabie Saoudite avec Al Ittihad Club, Benzema n’est pas vu comme un finissant dans son club formateur. Très admiré par les supporters olympiens, Lyon travaille en coulisses à faire venir Karim Benzema.

Selon les informations du RMC Sport, les dirigeants de la formation rhodanienne comptent notamment sur les bonnes relations entre Eagle, le groupe qui détient le club rhodanien, et l’Arabie saoudite pour y parvenir. Mais le dossier est très complexe en raison de soucis pécuniaires. Le club saoudien entend faire de l’ancien international français (97 capes, 37 buts) un de ses ambassadeurs de luxe.

Pour rappel, Karim Benzema a inscrit 12 buts en 20 apparitions toutes compétitions confondues avec Al-Ittihad Club.