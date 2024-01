Benzema de retour en Ligue 1 ? L'avis tranché de Daniel Riolo

Daniel Riolo a donné son avis sur un possible retour de Karim Benzema en Ligue 1 cet hiver.

Plus rien ne va entre Karim Benzema et son club, Al-Ittihad. L’attaquant français, après être revenu en retard, des vacances d’hiver, a fait part de ses envies de départ à sa direction. Mais alors que le club lui aurait proposé un prêt dans une autre écurie saoudienne, Benzema préfère tout simplement quitter l’Arabie Saoudite. La situation du joueur a suscité des rumeurs sur un éventuel en Ligue 1 et précisément à l’OL. Une probabilité qui a fait réagir Daniel Riolo dans l’After Foot de RMC, mardi.

Daniel Riolo dit non à un retour de Benzema en Ligue 1

Arrivé à Al-Ittihad l’été dernier en provenance du Real Madrid, Karim Benzema n’est pas à son aise en Arabie Saoudite. Pris à partie par ses supporters depuis quelques semaines après les mauvaises performances du club saoudien, le Ballon d’Or 2022 souhaite quitter l’Arabie Saoudite, six mois seulement après son arrivée. Suffisant pour alimenter des rumeurs autour d’un possible retour à l’OL. Une opération qui pourrait bien être possible puisque l’OL également serait intéressé par le joueur. Cependant, ce schéma ne convient pas à Daniel Riolo qui estime que Benzema ne pourrait pas apporter grand-chose à son club formateur ou encore au PSG.

« Benzema à Paris ? On a déjà fait le coup de faire venir les vieux, et maintenant on va faire venir un gars qui joue en Arabie saoudite ? Si tu me donnes le Benzema d'il y a deux ans, je veux bien, mais celui d'aujourd'hui, je ne sais pas où il en est, donc je ne prends pas le risque. Ça va coûter beaucoup d'argent pour le transfert et le salaire. Mais il n'ira ni à Lyon, ni au PSG », a déclaré le chroniqueur sur les ondes de RMC.

Rothen écarte également un retour de Benzema à l’OL

Daniel Riolo n’est pas le seul qu’un probable retour de Karim Benzema en Ligue 1 n’enchante pas. Avant lui, Jérôme Rothen s’était déjà montré contre une arrivée de l’ancien international français à l’Olympique Lyonnais. « Si Lyon a raison de tenter le coup ? Non, je suis catégorique. Comment tu peux te dire que, après l’Arabie saoudite, Benzema va venir à Lyon dans ce contexte-là ? Après ce qu’il s’est passé à Madrid, où il a décidé de ne pas prolonger pour aller là-bas, c’est juste une affaire d’oseille. (…) Ce qui me fait dire que c’est une fausse bonne idée, c’est la personnalité et le tempérament de Karim. Il a montré - et ça se respecte - que l’argent était plus important que le côté sportif », a confié l’ancien joueur du PSG dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.