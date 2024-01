Benzema de retour à l’OL ? L’avis tranché de son avocat

Les fans de l’Olympique Lyonnais rêvent d’un retour de leur ancienne star dans le club. L’avocat de Benzema vient de parler.

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema appartient désormais à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Mais les fans des Gones souhaiteraient un jour revoir l’ancien joueur du Real Madrid revêtir la tunique lyonnaise. L’avocat de l’attaquant français vient d’aborder la question.

L’avocat de Benzema répond au ministre Darmanin

Depuis quelques mois, le courant ne passe pas entre Karim Benzema et le ministre de l’intérieur français, Gérard Darmanin. Ce dernier accuse l’ancien numéro 9 du Real Madrid d’entretenir des liens « notoires » avec l'organisation islamiste des Frères musulmans. Reçu sur BFMTV, Hugues Vigier a répondu à la question de savoir si Benzema serait réticent à l’idée de revenir jouer en Europe ou même en France.

« Il n'a aucun problème avec la France. Entendez-le parler de la France. La France lui a tout appris. Ses parents vivent encore en plein centre de Bron alors qu’il aurait les moyens de leur payer une belle résidence à l’étranger s’ils voulaient vivre ailleurs. Ils sont restés là où ils ont toujours vécu. Ses attaches sont françaises. Il aime la France. Que les gens arrêtent de parler de lui à sa place », a répondu son avocat sur BFMTV, mercredi.

(C)Getty Images

Benzema de retour à Lyon ?

En difficulté actuellement à Al-Ittihad Club en Arabie Saoudite, le nom de Karim Benzema est évoqué en Premier League. Mais les fans de ses anciens clubs souhaiteraient le voir revenir, à l’instar du Real Madrid ou encore l’Olympique Lyonnais ou tout a commencé. Son avocat a d’abord évoqué sa situation actuelle en club avant d’aborder son probable retour à l’OL.

« Il a connu des hauts et des bas dans sa vie de sportif, peut-être que la période est moins faste. Il était d’ailleurs blessé ces jours-ci. Il est parti quelques jours, il a été retenu et éloigné de l’Arabie saoudite par le cyclone (à l’Ile Maurice). Il revient en Arabie saoudite. On l'a vu renaître de ses cendres. Si vous vous rappelez, il ne joue pas beaucoup quand il arrive au Real Madrid, puis il devient ce joueur absolument incontournable. Et puis il a des moments moins bons et des moments meilleurs. C'est comme ça pour tous les sportifs », a expliqué Hugues Vigier.

Getty Images

« Quand vous êtes à ce niveau et que vos résultats sont un peu moins bons à un moment donné, on vient dire immédiatement que c’est la fin de votre carrière. Moi je dois dire que je serais assez heureux de le voir revenir jouer à Lyon, ça me plairait bien mais il ne me l'a pas annoncé pour l'instant (sourire) », a-t-il ajouté. Les fans de l’OL apprécieront.