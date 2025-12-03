Real Madrid : Endrick à l’OL, c’est enfin bouclé !

La piste Endrick a longtemps été discutée dans les coulisses du football européen. Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, s’est directement entretenu avec le jeune prodige du Real Madrid. Le joueur, frustré par son manque de temps de jeu avec Xabi Alonso, est déterminé à rejoindre la capitale des Gaules pour au moins six mois.

Depuis plusieurs semaines, des clauses semblaient ralentir l’opération. Le Real souhaitait garder Endrick jusqu’aux derniers jours du mercato hivernal, alors que Lyon voulait le voir arriver rapidement pour bénéficier de son apport offensif. Mario Cortenaga, journaliste espagnol réputé proche du Real, a confirmé que l’accord est désormais scellé : Endrick va bien rejoindre l'Olympique Lyonnais.

Contrairement aux rumeurs qui évoquaient un transfert définitif, le prêt se fera sans option d’achat. Tout devrait être officialisé dans les jours à venir, mais la décision est actée et les deux clubs se sont entendus sur les grandes lignes de l’opération.