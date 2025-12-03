Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Real Madrid : Endrick à l’OL, c’est enfin bouclé !

Endrick quitte Madrid pour Lyon. Le prêt de six mois est validé et la jeune pépite brésilienne arrive avec l’envie de tout exploser.

La venue d’Endrick à l’Olympique Lyonnais n’est plus un secret. Après des semaines de négociations et quelques détails à finaliser, le prêt de six mois du prodige brésilien serait désormais acté. Avec très peu de temps de jeu au Real Madrid, le jeune attaquant arrive à Lyon pour s’affirmer et prouver qu’il a l’avenir devant lui.

LaLiga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Ligue 1
Lorient crest
Lorient
FCL
Lyon crest
Lyon
OL