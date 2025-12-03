La venue d’Endrick à l’Olympique Lyonnais n’est plus un secret. Après des semaines de négociations et quelques détails à finaliser, le prêt de six mois du prodige brésilien serait désormais acté. Avec très peu de temps de jeu au Real Madrid, le jeune attaquant arrive à Lyon pour s’affirmer et prouver qu’il a l’avenir devant lui.
Real Madrid : Endrick à l’OL, c’est enfin bouclé !
- Getty Images
Un accord définitif entre Madrid et Lyon
La piste Endrick a longtemps été discutée dans les coulisses du football européen. Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, s’est directement entretenu avec le jeune prodige du Real Madrid. Le joueur, frustré par son manque de temps de jeu avec Xabi Alonso, est déterminé à rejoindre la capitale des Gaules pour au moins six mois.
Depuis plusieurs semaines, des clauses semblaient ralentir l’opération. Le Real souhaitait garder Endrick jusqu’aux derniers jours du mercato hivernal, alors que Lyon voulait le voir arriver rapidement pour bénéficier de son apport offensif. Mario Cortenaga, journaliste espagnol réputé proche du Real, a confirmé que l’accord est désormais scellé : Endrick va bien rejoindre l'Olympique Lyonnais.
Contrairement aux rumeurs qui évoquaient un transfert définitif, le prêt se fera sans option d’achat. Tout devrait être officialisé dans les jours à venir, mais la décision est actée et les deux clubs se sont entendus sur les grandes lignes de l’opération.
- AFP
Endrick impatient de jouer
Avec seulement onze minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, Endrick est évidemment frustré. Bien que présent dans le groupe madrilène pour le match contre Bilbao ce mercredi soir, la situation ne lui permet pas de s’exprimer pleinement sur le terrain. Ses proches confient à Mario Cortenaga que le Brésilien est de plus en plus impatient de rejoindre Lyon pour montrer qu’il mérite sa place au Real Madrid dans le futur.
Le joueur a refusé d’autres propositions et choisit Lyon pour la garantie d’un temps de jeu régulier. C’est une chance de se relancer et de montrer son potentiel à Florentino Pérez, tout en aidant l’OL dans sa quête de performances sur le plan national et européen.
- Getty Images Sport
Une arrivée qui change la donne pour Lyon
Paulo Fonseca pourra compter sur un joueur motivé, prêt à se surpasser pendant six mois. Endrick n’arrive pas pour faire de la figuration : il veut marquer, créer des décalages et s’affirmer comme une pièce maîtresse de l’attaque lyonnaise.
Le club rhodanien récupère donc un attaquant capable de dynamiser le secteur offensif. Après le doublé de Mario Satriano contre Nantes (3-0), l’arrivée d’Endrick promet d’apporter un vent de fraîcheur et de compétitivité dans un effectif déjà ambitieux.
L’officialisation devrait intervenir très rapidement. Pour l’heure, toutes les parties attendent simplement que les derniers détails administratifs soient finalisés. Mais en Espagne, aucun doute ne subsiste : Endrick sera un joueur lyonnais dès le mois de janvier.