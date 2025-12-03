Ce mercredi soir (19h), l’Athletic Club Bilbao recevra le Real Madrid dans un match avancé de la 19e journée de Liga. Trois matchs nuls consécutifs pèsent sur le projet de Xabi Alonso, et la rencontre s’apparente déjà à une finale anticipée. L’entraîneur madrilène doit composer avec un effectif en difficulté, des absences importantes et des joueurs qui n’ont pas encore retrouvé leur niveau. L’enjeu est immense à Valdebebas.
La composition du Real Madrid contre Bilbao a fuité, Xabi Alonso prend un risque
Une pression énorme sur Xabi Alonso
Le Real Madrid arrive à San Mamés dans un contexte tendu. Trois matchs nuls consécutifs ont ébranlé la confiance autour de l’équipe et fragilisé la position de Xabi Alonso. Certaines voix laissent entendre qu’une défaite pourrait remettre en question son avenir au club. Lors de la conférence de presse d’avant-match, le technicien né à Saint-Sébastien a refusé de commenter ces rumeurs, mais l’atmosphère autour de Valdebebas laisse transparaître la tension.
La direction madrilène suit également de près la performance de certains joueurs. Jude Bellingham, par exemple, doit impérativement se ressaisir et commencer à faire la différence sur le terrain. Rodrygo, lui, est absent des plans de l’entraîneur pour cette rencontre et sera une fois de plus remplaçant. Son manque de dynamisme inquiète, et il ne semble pas destiné à figurer dans le onze de départ.
Retour et absences dans l’effectif
La bonne nouvelle pour Xabi Alonso reste le retour de Raúl Asensio. Le jeune international espagnol avait manqué le déplacement à Gérone (1-1) à cause d’une gastro-entérite, mais il est désormais apte à jouer. En revanche, plusieurs joueurs clés restent indisponibles : Carvajal, Huijsen, Alaba et Ferland Mendy. Ce dernier s’est de nouveau blessé et ne pourra pas rejouer avant la fin de l’année 2025, rendant la saison encore plus compliquée pour le club madrilène.
Des choix tactiques audacieux
Xabi Alonso prévoit de faire souffler Trent Alexander-Arnold, titulaire lors de plusieurs matchs récents. Raúl Asensio pourrait prendre sa place à droite de la défense, mais le coach hésite encore. Il est également probable que Fede Valverde débute sur le banc pour récupérer, tandis que Camavinga pourrait être titularisé dans le milieu.
Álvaro Carreras devrait être aligné à gauche, remplaçant Fran García, et la charnière centrale sera composée d’Antonio Rüdiger et d’Eder Militao. Au milieu, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler et Jude Bellingham sont annoncés titulaires, avec Vinicius et Mbappé en attaque. Ces choix témoignent d’une volonté de Xabi Alonso de trouver un équilibre malgré un effectif limité.
San Mamés, un défi de taille
San Mamés est réputé pour sa difficulté et sa ferveur. Pourtant, le Real Madrid y affiche un bilan remarquable : six victoires lors des sept derniers déplacements sur la pelouse de l’Athletic Bilbao. La dernière défaite remonte au 4 décembre 2024, soit presque un an. Cela pourrait donner un peu de confiance aux Merengues, même si la pression reste immense pour Xabi Alonso et son groupe.
La compo attendue du Real Madrid à Bilbao :
Courtois - Raúl Asencio, Militao, Rüdiger, Carreras - Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham - Vinicius, Mbappé