La composition du Real Madrid contre Bilbao a fuité, Xabi Alonso prend un risque

Le Real Madrid arrive à San Mamés dans un contexte tendu. Trois matchs nuls consécutifs ont ébranlé la confiance autour de l’équipe et fragilisé la position de Xabi Alonso. Certaines voix laissent entendre qu’une défaite pourrait remettre en question son avenir au club. Lors de la conférence de presse d’avant-match, le technicien né à Saint-Sébastien a refusé de commenter ces rumeurs, mais l’atmosphère autour de Valdebebas laisse transparaître la tension.

La direction madrilène suit également de près la performance de certains joueurs. Jude Bellingham, par exemple, doit impérativement se ressaisir et commencer à faire la différence sur le terrain. Rodrygo, lui, est absent des plans de l’entraîneur pour cette rencontre et sera une fois de plus remplaçant. Son manque de dynamisme inquiète, et il ne semble pas destiné à figurer dans le onze de départ.