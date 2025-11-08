C’est fait, Endrick a tranché entre l’OL et Manchester United !

Endrick n’a plus de temps à perdre. Au Real Madrid, sa situation s’enlise. En à peine onze minutes disputées depuis le début de la saison, le prodige brésilien ne peut exprimer ni son talent, ni son potentiel. Une frustration grandissante, d’autant que Xabi Alonso ne compte pas bouleverser son onze pour un joueur encore en phase d’adaptation.

Face à cette impasse, une solution s’est imposée d’elle-même : un départ temporaire cet hiver. Et dans cette perspective, l’Olympique Lyonnais coche toutes les cases. Le club français lui offre un environnement jeune, compétitif, et surtout un statut de titulaire garanti. Une promesse rare dans le football européen actuel.

Selon plusieurs sources proches du dossier, Endrick voit dans l’OL une étape idéale pour se relancer, progresser, et regagner la confiance du Real Madrid. Le prêt évoqué jusqu’en juin 2026 aurait déjà obtenu un accord de principe entre toutes les parties.