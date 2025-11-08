Depuis plusieurs semaines, l’avenir d’Endrick agite la presse européenne. Entre un Real Madrid encombré d’attaquants et une envie pressante de jouer, le jeune Brésilien de 19 ans cherche une porte de sortie pour progresser. Deux clubs étaient en lice : l’Olympique Lyonnais et Manchester United. Mais après réflexion, l’espoir auriverde a tranché. Et sa décision pourrait bien bouleverser le mercato hivernal.
C’est fait, Endrick a tranché entre l’OL et Manchester United !
- (C)Getty Images
Lyon, un choix de cœur et de raison
Endrick n’a plus de temps à perdre. Au Real Madrid, sa situation s’enlise. En à peine onze minutes disputées depuis le début de la saison, le prodige brésilien ne peut exprimer ni son talent, ni son potentiel. Une frustration grandissante, d’autant que Xabi Alonso ne compte pas bouleverser son onze pour un joueur encore en phase d’adaptation.
Face à cette impasse, une solution s’est imposée d’elle-même : un départ temporaire cet hiver. Et dans cette perspective, l’Olympique Lyonnais coche toutes les cases. Le club français lui offre un environnement jeune, compétitif, et surtout un statut de titulaire garanti. Une promesse rare dans le football européen actuel.
Selon plusieurs sources proches du dossier, Endrick voit dans l’OL une étape idéale pour se relancer, progresser, et regagner la confiance du Real Madrid. Le prêt évoqué jusqu’en juin 2026 aurait déjà obtenu un accord de principe entre toutes les parties.
- AFP
Manchester United recalé, malgré ses moyens colossaux
Les dirigeants de Manchester United n’ont pourtant pas ménagé leurs efforts. Le club anglais voyait en Endrick une arme offensive capable de revitaliser son attaque, en difficulté depuis plusieurs mois. Le technicien portugais Ruben Amorim, nommé près d’un an à Old Trafford, poussait personnellement pour attirer le jeune avant-centre.
Les Red Devils étaient même prêts à sortir le chéquier pour convaincre le Real Madrid de céder le joueur définitivement. Mais cette ambition s’est heurtée à un double refus : celui d’Endrick et celui du club madrilène.
D’après les informations du média anglais Caughtoffside, le Brésilien n’a jamais montré d’intérêt concret pour Manchester United. Son entourage estime qu’il aurait trop peu de temps de jeu en Premier League, face à une concurrence féroce et une pression constante.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid reste ferme sur ses conditions
Si Endrick s’apprête à s’envoler vers la France, le Real Madrid garde un œil vigilant sur son avenir. Les dirigeants madrilènes refusent catégoriquement de le vendre. Pour eux, il ne s’agit que d’un prêt sans option d’achat, afin de lui offrir du temps de jeu et une expérience formatrice.
Florentino Pérez et le staff technique madrilène continuent de croire en lui. Leur plan est simple : permettre au joueur de s’aguerrir en Ligue 1 avant de revenir en Espagne, plus fort et plus confiant. Endrick reste, à leurs yeux, une pièce maîtresse du futur projet madrilène.
- Getty Images Sport
L’OL, un pari audacieux mais logique
À Lyon, l’arrivée d’Endrick serait une bouffée d’air frais. Le club souffre depuis plusieurs semaines d’un manque criant d’efficacité offensive, comme l’a montré la récente défaite face au Betis (2-0). Un vrai numéro 9 manque à l’effectif, et le Brésilien pourrait parfaitement combler ce vide.
En plus de la Ligue 1, le jeune prodige pourrait découvrir la Ligue Europa, une compétition où il aurait la possibilité de briller sur la scène continentale. La présidente de l’OL, Michele Kang, verrait en lui un symbole fort du renouveau lyonnais : jeune, talentueux, et ambitieux.
- Getty Images Sport
Un futur à écrire en lettres lyonnaises
Le journaliste Fabrizio Romano, souvent bien informé, confirme également l’information : Endrick donne la priorité absolue à l’Olympique Lyonnais. Il aurait déjà exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre le club cet hiver.
Si tout se confirme dans les prochaines semaines, Lyon réalisera un coup de maître sur le marché des transferts, en attirant l’une des plus grandes promesses du football mondial.
L’histoire entre Endrick et l’OL ne fait que commencer, mais elle promet déjà d’être passionnante.