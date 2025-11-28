Le dossier Endrick, que l’Olympique Lyonnais pensait avoir verrouillé avec le Real Madrid, vient de prendre une tournure inattendue. Alors qu’un accord verbal semblait sceller un prêt court et encadré, l’attaquant brésilien bouscule désormais le scénario initial. Entre ambitions personnelles, contraintes madrilènes et urgence sportive à Lyon, les prochaines heures pourraient profondément modifier le mercato hivernal de l’OL. Endrick, déterminé à ouvrir un nouveau chapitre en Ligue 1, impose désormais un tempo et des conditions qui redistribuent totalement les cartes.
Mercato OL, Endrick chamboule tout
- AFP
L’OL a un accord avec le Real Madrid pour Endrick
L’Olympique Lyonnais pensait tenir le bon bout cet hiver. L’OL et le Real Madrid avaient trouvé un terrain d’entente pour un prêt d’Endrick en janvier. Ce prêt devait durer six mois, sans option d’achat, une formule voulue par la direction madrilène. Endrick, en quête de temps de jeu après un début de saison discret en Espagne, apparaissait comme le profil idéal pour étoffer le secteur offensif lyonnais. Le club rhodanien voyait dans Endrick un renfort stratégique pour relancer sa dynamique en Ligue 1.
Mais au moment où les discussions semblaient aboutir, Endrick a surpris tout le monde. D’après les informations du média espagnol El Nacional, l’attaquant a demandé à revoir la durée initiale de son prêt. Endrick souhaite désormais s’inscrire dans un projet plus long que les six mois prévus. Il envisagerait même Lyon comme une étape clé pour s’imposer en Europe, ce qui redistribue totalement les priorités et les certitudes autour du dossier.
- AFP
Endrick veut prolonger la durée de son prêt à Lyon
Selon El Nacional, repris par Foot01, Endrick ne voit plus son passage à Lyon comme une simple transition. Le média affirme que le joueur considère ce prêt comme une opportunité de se stabiliser en France, de s’affirmer sur la durée et d’acquérir une stature européenne avant un éventuel retour dans un grand club. Endrick, malgré son jeune âge, montre une maturité stratégique : il estime que son premier cycle à Madrid est clos et que son avenir immédiat se situe désormais en Ligue 1. Cette volonté claire d’Endrick change radicalement l’équation pour toutes les parties.
Cependant, cette ambition soulève un dilemme. Endrick a peut-être séduit l’OL par son engagement, mais le Real Madrid n’avait jamais envisagé un prêt de longue durée. Pour Florentino Pérez et son staff, Endrick reste un élément précieux pour l’avenir. Les dirigeants madrilènes, convaincus de son potentiel, considèrent qu’un simple prêt sans option d’achat suffirait à lui offrir du temps de jeu sans compromettre leurs plans futurs. La demande d’Endrick risque donc de tendre les discussions.
- AFP
Le Real Madrid se rétracte, l’OL dos au mur
L’Olympique Lyonnais, déjà engagé dans une reconstruction sportive urgente, doit désormais composer avec les nouvelles exigences d’Endrick. Le club souhaitait renforcer son attaque rapidement et sans complications majeures. Mais la volonté du joueur oblige Lyon à renégocier les contours d’un accord qui paraissait finalisé. Endrick reste prioritaire pour l’OL, mais convaincre le Real Madrid d’allonger la durée du prêt sera un défi diplomatique majeur. Lyon pourrait chercher un compromis d’un an et demi, mais cette option se heurte frontalement à la position madrilène.
Endrick, de son côté, attend une clarification rapide. Le joueur veut s’intégrer pleinement dans un projet où il se sent important, ce que Lyon lui garantit sportivement. Toutefois, la réalité financière pèse : un transfert définitif est impossible pour l’OL, ce qui accentue la dépendance aux exigences madrilènes. D’ici à l’ouverture du mercato, la balle est dans le camp du Real Madrid, qui devra choisir entre satisfaire Endrick ou maintenir son plan initial.