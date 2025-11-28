Mercato OL, Endrick chamboule tout

L’Olympique Lyonnais pensait tenir le bon bout cet hiver. L’OL et le Real Madrid avaient trouvé un terrain d’entente pour un prêt d’Endrick en janvier. Ce prêt devait durer six mois, sans option d’achat, une formule voulue par la direction madrilène. Endrick, en quête de temps de jeu après un début de saison discret en Espagne, apparaissait comme le profil idéal pour étoffer le secteur offensif lyonnais. Le club rhodanien voyait dans Endrick un renfort stratégique pour relancer sa dynamique en Ligue 1.

Mais au moment où les discussions semblaient aboutir, Endrick a surpris tout le monde. D’après les informations du média espagnol El Nacional, l’attaquant a demandé à revoir la durée initiale de son prêt. Endrick souhaite désormais s’inscrire dans un projet plus long que les six mois prévus. Il envisagerait même Lyon comme une étape clé pour s’imposer en Europe, ce qui redistribue totalement les priorités et les certitudes autour du dossier.