ENDRICK REAL MADRID Getty Images
Bour Han Amoussa

Mercato, l'OL pris au piège pour Endrick ?

Le transfert d’Endrick à l’OL a connu une nouvelle avancée, lundi. Et cela n’arrange pas forcément le club rhodanien.

L’arrivée d’Endrick en France a intrigué ces dernières heures, alimentant les hypothèses autour d’un possible rapprochement avec l’Olympique Lyonnais. Mais derrière ce mouvement discret, d’autres enjeux semblent se jouer, et les discussions entre l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid pourraient bien réserver une clause inattendue. Une négociation qui révèle peut-être un piège plus subtil qu’il n’y paraît pour Lyon, tandis qu’Endrick reste au centre de toutes les spéculations.