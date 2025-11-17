Mercato, l'OL pris au piège pour Endrick ?

Mais une nouvelle disposition aurait été ajoutée dans les échanges récents. Selon The Athletic, le Real Madrid aurait inclus une clause obligeant l’OL à lui verser une indemnité si Endrick ne dispute pas un volume minimum de rencontres sous le maillot lyonnais. Bien que le montant ne soit pas précisé, l’existence même de cette exigence confirme la volonté du Real de garantir du temps de jeu à son prodige.

Pour Lyon, cette obligation pourrait devenir un piège sportif : devoir aligner Endrick régulièrement, même en cas de méforme, de concurrence forte ou de contraintes tactiques. Ce mécanisme contractuel illustre un rapport de force clairement favorable au Real Madrid, soucieux de préparer l’avenir du joueur avant son intégration définitive en Liga. À mesure que les négociations avancent, l’OL se retrouve devant un dilemme : accepter un dispositif potentiellement risqué ou renoncer à l’un des talents les plus convoités de sa génération.