L’arrivée d’Endrick en France a intrigué ces dernières heures, alimentant les hypothèses autour d’un possible rapprochement avec l’Olympique Lyonnais. Mais derrière ce mouvement discret, d’autres enjeux semblent se jouer, et les discussions entre l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid pourraient bien réserver une clause inattendue. Une négociation qui révèle peut-être un piège plus subtil qu’il n’y paraît pour Lyon, tandis qu’Endrick reste au centre de toutes les spéculations.
Mercato, l'OL pris au piège pour Endrick ?
- AFP
Endrick à l’OL, ça se précise
Depuis que la présence d’Endrick a été repérée en France, les spéculations autour d’un rapprochement avec l’Olympique Lyonnais se sont intensifiées. Si certains évoquent un simple déplacement privé accompagné de son épouse, le timing a ravivé les soupçons, d’autant que les discussions entre l’OL et le Real Madrid sont toujours en cours. Endrick, considéré comme l’un des plus grands espoirs brésiliens, représente un enjeu sportif majeur pour Lyon, qui a déjà accepté l’idée de prendre en charge environ la moitié de son salaire, estimé autour de 400 000 € mensuels.
Cette première concession montre l’importance pour les dirigeants lyonnais de sécuriser un renfort offensif capable de transformer leur saison. Les informations relayées par Foot Mercato laissaient déjà entendre que les Madrilènes entendaient verrouiller chaque aspect du prêt.
- AFP
Le Real Madrid impose une clause lunaire à l’OL pour Endrick
Mais une nouvelle disposition aurait été ajoutée dans les échanges récents. Selon The Athletic, le Real Madrid aurait inclus une clause obligeant l’OL à lui verser une indemnité si Endrick ne dispute pas un volume minimum de rencontres sous le maillot lyonnais. Bien que le montant ne soit pas précisé, l’existence même de cette exigence confirme la volonté du Real de garantir du temps de jeu à son prodige.
Pour Lyon, cette obligation pourrait devenir un piège sportif : devoir aligner Endrick régulièrement, même en cas de méforme, de concurrence forte ou de contraintes tactiques. Ce mécanisme contractuel illustre un rapport de force clairement favorable au Real Madrid, soucieux de préparer l’avenir du joueur avant son intégration définitive en Liga. À mesure que les négociations avancent, l’OL se retrouve devant un dilemme : accepter un dispositif potentiellement risqué ou renoncer à l’un des talents les plus convoités de sa génération.