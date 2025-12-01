Lyon vit une drôle de période : l’équipe retrouve enfin le chemin des filets, mais le feuilleton Endrick continue d’accaparer toutes les attentions. Les supporters suivent chaque rumeur, chaque article venu d’Espagne, comme si l’avenir offensif du club dépendait de ce seul dossier. Pourtant, sur le terrain, l’OL vient de réussir sa semaine la plus prolifique de la saison. Cela ne change rien à la détermination de Michele Kang, bien décidée à conclure un accord avec Florentino Perez. Mais Madrid avance à son rythme, conscient de ses propres enjeux, et personne en Espagne ne semble pressé de laisser filer le jeune attaquant brésilien.
Endrick à l’OL, le Real Madrid repousse la date d’arrivée
Lyon cartonne, mais continue de réclamer Endrick
Paulo Fonseca a retrouvé un peu d’air avec une équipe enfin tranchante dans la surface. Neuf réalisations en sept jours, dont un triplé de Corentin Tolisso en Ligue Europa et un doublé signé Martin Satriano contre Nantes (3-0), de quoi alléger légèrement la pression entourant le secteur offensif. Malgré cela, l’OL insiste pour accueillir Endrick dès le mois de janvier.
Michele Kang, très impliquée dans le mercato, veut accélérer les discussions avec la direction madrilène afin d’obtenir le prêt de l’international brésilien. Endrick n’a presque pas joué cette saison, avec seulement 11 petites minutes sous Xabi Alonso, ce qui nourrit l’idée qu’un départ temporaire pourrait relancer sa progression.
Pourquoi le Real Madrid temporise
En Espagne, plusieurs médias expliquent que le Real ne veut rien précipiter. Xabi Alonso, déjà en quête de stabilité, craint de se retrouver sans solution en cas de blessure de l’un de ses attaquants. Garder Endrick jusqu’à la fin du mois représente donc une assurance minimalehttps://www.goal.com/fr/listes/mercato-ol-ce-qui-bloque-le-transfert-d-endrick/blt0bdd0ca6be0658fb.
Un autre élément pèse lourd dans ce dossier : la situation de l’entraîneur madrilène. Le Barça qui repasse devant en Liga, même si Mbappé maintient le Real dans la course, fragilise sa position. Si Xabi Alonso perd son poste, son successeur pourrait décider de relancer Endrick dans la rotation.
Et Marcos Benito, intervenant d’El Chiringuito, a résumé la situation ainsi : « Le club ne souhaite pas se retrouver sans solution de rechange fiable en cas d'urgence. De plus, un changement d'entraîneur est possible, et le nouvel entraîneur pourrait vouloir conserver Endrick. Dans ce cas, précipiter son retour de prêt serait une erreur stratégique ».
Un dossier qui pourrait traîner jusqu’à la dernière minute
Lyon espère une réponse rapide, mais Florentino Perez semble prêt à laisser durer le suspense. Tout pourrait se jouer lors de la toute dernière journée du mercato hivernal. L’avenir d’Endrick, curieusement, dépend désormais autant de ses propres performances que du sort sportif du Real Madrid.