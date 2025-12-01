FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-REAL MALLORCAAFP
Patrick Tchanhoun

Endrick à l’OL, le Real Madrid repousse la date d’arrivée

L’OL attend toujours Endrick. Le Real Madrid temporise, et chaque match madrilène semble peser dans la décision finale.

Lyon vit une drôle de période : l’équipe retrouve enfin le chemin des filets, mais le feuilleton Endrick continue d’accaparer toutes les attentions. Les supporters suivent chaque rumeur, chaque article venu d’Espagne, comme si l’avenir offensif du club dépendait de ce seul dossier. Pourtant, sur le terrain, l’OL vient de réussir sa semaine la plus prolifique de la saison. Cela ne change rien à la détermination de Michele Kang, bien décidée à conclure un accord avec Florentino Perez. Mais Madrid avance à son rythme, conscient de ses propres enjeux, et personne en Espagne ne semble pressé de laisser filer le jeune attaquant brésilien.

