Endrick à l’OL, le Real Madrid repousse la date d’arrivée

En Espagne, plusieurs médias expliquent que le Real ne veut rien précipiter. Xabi Alonso, déjà en quête de stabilité, craint de se retrouver sans solution en cas de blessure de l'un de ses attaquants. Garder Endrick jusqu'à la fin du mois représente donc une assurance minimale

Un autre élément pèse lourd dans ce dossier : la situation de l’entraîneur madrilène. Le Barça qui repasse devant en Liga, même si Mbappé maintient le Real dans la course, fragilise sa position. Si Xabi Alonso perd son poste, son successeur pourrait décider de relancer Endrick dans la rotation.

Et Marcos Benito, intervenant d’El Chiringuito, a résumé la situation ainsi : « Le club ne souhaite pas se retrouver sans solution de rechange fiable en cas d'urgence. De plus, un changement d'entraîneur est possible, et le nouvel entraîneur pourrait vouloir conserver Endrick. Dans ce cas, précipiter son retour de prêt serait une erreur stratégique ».