Endrick à l'OL, ça se précise

Ces derniers jours, Endrick a échangé directement avec Paulo Fonseca. Un entretien en portugais qui a achevé de convaincre le joueur, rapporte RMC Sport. Le technicien portugais lui aurait présenté les contours du projet lyonnais et la place centrale qu’il pourrait y occuper. Une perspective séduisante pour le jeune attaquant, désireux de retrouver le rythme après plusieurs semaines passées sur le banc.

Depuis son retour d’une blessure à la cuisse fin septembre, Endrick n’a disputé que onze minutes en Liga. Xabi Alonso ne lui a offert qu’une apparition symbolique lors du large succès contre Valence (4-0), sans pour autant lui garantir davantage de continuité. Cette situation pousse l’ancien joyau de Palmeiras à envisager un départ temporaire pour relancer sa progression.