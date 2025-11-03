Et si le prochain grand coup du mercato hivernal venait de Lyon ? Le club rhodanien, en quête de renforts offensifs, pourrait bien réaliser une opération retentissante avec l’arrivée d’un prodige brésilien du Real Madrid. Peu utilisé cette saison et désireux de relancer sa jeune carrière, Endrick semble séduit par le projet lyonnais. Derrière les discussions, un rêve prend forme : celui d’un talent précoce qui veut s’affirmer, et d’un club historique prêt à miser sur lui pour écrire un nouveau chapitre de sa reconstruction.
Endrick à l'OL, ça se précise
L’OL avance ses pions pour Endrick
Après un été mouvementé marqué par une lutte pour éviter la relégation administrative, l’Olympique lyonnais entend retrouver de l’ambition. Selon L’Équipe et RMC Sport, le club est désormais en négociations avancées pour attirer Endrick, attaquant du Real Madrid âgé de 19 ans. Le jeune Brésilien, promis à un avenir doré, voit d’un bon œil un passage par la Ligue 1 pour gagner en temps de jeu.
Conscient de la difficulté de s’imposer dans un effectif madrilène saturé de stars comme Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, Endrick souhaite rejoindre Lyon dès cet hiver. Le projet porté par Paulo Fonseca et l’assurance d’un rôle majeur dans l’attaque lyonnaise ont fortement pesé dans la balance.
Paulo Fonseca a convaincu Endrick de rejoindre Lyon
Ces derniers jours, Endrick a échangé directement avec Paulo Fonseca. Un entretien en portugais qui a achevé de convaincre le joueur, rapporte RMC Sport. Le technicien portugais lui aurait présenté les contours du projet lyonnais et la place centrale qu’il pourrait y occuper. Une perspective séduisante pour le jeune attaquant, désireux de retrouver le rythme après plusieurs semaines passées sur le banc.
Depuis son retour d’une blessure à la cuisse fin septembre, Endrick n’a disputé que onze minutes en Liga. Xabi Alonso ne lui a offert qu’une apparition symbolique lors du large succès contre Valence (4-0), sans pour autant lui garantir davantage de continuité. Cette situation pousse l’ancien joyau de Palmeiras à envisager un départ temporaire pour relancer sa progression.
Endrick veut se relancer avant la Coupe du monde 2026
Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2030, Endrick sait que sa situation actuelle pourrait compromettre ses ambitions internationales. Le joueur souhaite retrouver un rôle de premier plan pour maintenir ses chances de figurer dans la liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
L’OL, qui cherche désespérément un avant-centre capable d’apporter vitesse et efficacité, apparaît comme le cadre idéal. Endrick, gaucher technique d’1,73 m, verrait dans ce prêt l’opportunité parfaite de retrouver du rythme tout en découvrant un championnat réputé pour valoriser les jeunes talents offensifs.
L’OL doit encore convaincre le Real Madrid
Si la volonté du joueur est claire, le dossier reste suspendu à un accord entre les deux clubs. Le Real Madrid, prudent, souhaite examiner les conditions exactes d’un prêt sans option d’achat. Selon The Athletic, la direction madrilène n’a pas l’intention de précipiter sa décision, bien consciente du potentiel du jeune Brésilien.
De son côté, l’Olympique lyonnais se montre confiant quant à l’issue des négociations. Le club espère un dénouement rapide pour permettre à Endrick d’être opérationnel dès le début du mois de janvier. Si l’opération se concrétise, elle marquerait un tournant dans le mercato hivernal lyonnais, offrant au public de Groupama Stadium la promesse d’un talent hors norme prêt à s’enflammer sous le maillot des Gones.