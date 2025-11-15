Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
ENDRICK REAL MADRID Getty Images
Patrick Tchanhoun

L’OL en danger ? Chelsea offre un pont d’or à Endrick et change tout

Un choix semblait acquis, puis un acteur imprévu surgit au dernier moment. Endrick hésite désormais entre sa voie tracée et une tentation anglaise.

Depuis plusieurs semaines, tout indiquait que l’avenir proche d’Endrick se dessinerait en France, plus précisément entre Rhône et Saône. Le Real Madrid cherchait une porte de sortie temporaire pour son jeune attaquant, Lyon tenait la corde, et l’affaire paraissait presque classée. Mais à l’approche du mercato, rien ne reste simple. Un prétendant surgit toujours au moment où l’on croit tout verrouillé. Et cette fois, c’est un géant anglais qui tente de s’interposer dans les dernières heures, au risque de redistribuer les cartes.