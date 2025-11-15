L’OL en danger ? Chelsea offre un pont d’or à Endrick et change tout

Mais le football adore les rebondissements soudains. Après Manchester United et la Juventus, qui n’ont pas réussi à convaincre, Chelsea est entré dans la danse. Selon la Cadena Ser, le club londonien a franchi une étape supplémentaire en approchant directement l’entourage du joueur.

Et cela ne s’est pas fait timidement. La radio espagnole explique que Chelsea a même « semé le doute » chez l’attaquant de 19 ans. Le projet sportif présenté à Endrick s’annonce flatteur sur le papier : exposition médiatique, puissance financière, effectif de renom, projection vers un futur prestigieux. L’argumentaire a été soigneusement construit pour lui donner envie de revoir sa position.

Mais l’intérêt ne suffit pas. Chelsea se heurte à un élément essentiel : les envies du joueur. Endrick sait que le club londonien possède un effectif large où la concurrence frôle parfois l’absurde. Beaucoup de jeunes talents disparaissent dans les rouages, faute d’une hiérarchie claire ou d’un plan précis. Depuis l’arrivée de BlueCo, les promesses tardent souvent à se traduire sur le terrain.