Un grand coup se prépare à Lyon. Alors que le mercato hivernal n’a pas encore débuté, l’Olympique Lyonnais s’apprête à frapper fort sur le marché des transferts. Le club rhodanien, en quête d’un renouveau offensif, aurait obtenu un feu vert de taille pour accueillir un jeune prodige promis à un avenir doré. Après plusieurs semaines de négociations discrètes, les échanges entre l’OL et le Real Madrid semblent avoir porté leurs fruits. À 19 ans, Endrick, déjà suivi par tout le Vieux continent, est prêt à poser ses valises entre Rhône et Saône.
Mercato : Le Real Madrid donne son aval, Endrick débarque à Lyon
L’OL a trouvé un accord avec le Real Madrid pour Endrick
Selon les informations de la presse brésilienne, reprises notamment par Globo Esporte, l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid sont parvenus à un accord concernant le prêt d’Endrick à partir du mois de janvier. Les deux clubs ont mené des discussions intenses ces dernières semaines afin de finaliser les modalités de l’opération, qui devrait s’officialiser à la fin de l’année. Le jeune attaquant brésilien de 19 ans, désireux d’obtenir plus de temps de jeu, a lui-même donné son accord pour rejoindre le club français jusqu’à la fin de la saison.
Le Real Madrid, où la concurrence fait rage en attaque, a accepté de libérer Endrick pour six mois. Le prêt se fera sans option d’achat, les dirigeants madrilènes souhaitant conserver la main sur l’avenir du joueur. D’après Globo Esporte, plusieurs clauses permettront d’ailleurs aux Merengues de rappeler leur pépite en cas de blessure d’un attaquant du groupe de Xabi Alonso. L’objectif de l’opération est clair : permettre à Endrick de retrouver du rythme et de maximiser ses chances de figurer dans la liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026.
Endrick séduit par le projet lyonnais
Pour Endrick, le choix de l’OL s’est imposé comme une évidence. Lassé de cirer le banc au Real Madrid, le jeune attaquant souhaitait un club capable de lui offrir une place de titulaire. Séduit par le discours de Paulo Fonseca, l’entraîneur lyonnais, et par la possibilité de disputer la Ligue Europa, il a rapidement donné sa préférence à Lyon, malgré l’intérêt d’autres formations européennes.
L’histoire récente des Brésiliens à Lyon, de Juninho à Bruno Guimarães, a également pesé dans la balance. Le club rhodanien s’est bâti une réputation de tremplin idéal pour les talents auriverdes désireux de briller en Europe. « Il doit réfléchir avec son entourage à ce qui est le mieux pour lui », a expliqué le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti, cité par Foot Mercato. « Endrick est très jeune, ce ne sera pas sa dernière Coupe du monde. Il peut jouer en 2026, en 2030, voire au-delà (rires). L’important pour lui, c’est de revenir sur le terrain et de montrer ses qualités. »
Un prêt stratégique avant la Coupe du monde 2026
Le prêt à l’Olympique Lyonnais s’inscrit donc dans une logique sportive claire : offrir à Endrick une continuité de jeu et une exposition médiatique dans un championnat compétitif. Le joueur souhaite accumuler du temps de jeu avant la Coupe du monde nord-américaine, un objectif prioritaire pour lui et pour son entourage. À Lyon, il disposera d’un cadre stable, d’un entraîneur qui compte sur lui et d’un collectif qui mise sur son explosivité pour dynamiser l’attaque.
Le Real Madrid, de son côté, voit dans cette solution un double avantage : maintenir la progression de son jeune joueur tout en lui évitant la stagnation. Les dirigeants espagnols, selon Globo Esporte, ont d’ores et déjà donné leur accord verbal et travaillent actuellement sur les détails administratifs du contrat. Les représentants d’Endrick sont même déjà à l’œuvre pour lui trouver un logement dans la capitale des Gaules.
Lyon déroule le tapis rouge à Endrick
L’arrivée d’Endrick à Lyon est perçue comme un tournant pour le club. Après un début de saison mitigé, le recrutement d’un talent de cette envergure pourrait relancer la dynamique offensive des Gones. Le joueur, déjà auteur de prestations remarquées lors de ses passages au Brésil et au Real Madrid, apportera vitesse, technique et fraîcheur dans le système de Paulo Fonseca.
Les dirigeants lyonnais, de leur côté, savourent cette réussite diplomatique. Obtenir un prêt d’un joueur sous contrat avec le Real Madrid reste une opération rare pour un club français. En attendant l’officialisation prévue pour la fin de l’année, tout indique qu’Endrick foulera bientôt la pelouse du Groupama Stadium, pour le plus grand plaisir des supporters lyonnais.