Mercato : Le Real Madrid donne son aval, Endrick débarque à Lyon

Selon les informations de la presse brésilienne, reprises notamment par Globo Esporte, l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid sont parvenus à un accord concernant le prêt d’Endrick à partir du mois de janvier. Les deux clubs ont mené des discussions intenses ces dernières semaines afin de finaliser les modalités de l’opération, qui devrait s’officialiser à la fin de l’année. Le jeune attaquant brésilien de 19 ans, désireux d’obtenir plus de temps de jeu, a lui-même donné son accord pour rejoindre le club français jusqu’à la fin de la saison.

Le Real Madrid, où la concurrence fait rage en attaque, a accepté de libérer Endrick pour six mois. Le prêt se fera sans option d’achat, les dirigeants madrilènes souhaitant conserver la main sur l’avenir du joueur. D’après Globo Esporte, plusieurs clauses permettront d’ailleurs aux Merengues de rappeler leur pépite en cas de blessure d’un attaquant du groupe de Xabi Alonso. L’objectif de l’opération est clair : permettre à Endrick de retrouver du rythme et de maximiser ses chances de figurer dans la liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026.