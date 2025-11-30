L’OL s’offre Nantes et se relance en Ligue 1 (3-0)

Au retour des vestiaires, les Gones décidaient d’accélérer et ne tardaient pas à faire parler la poudre. Comme face au Maccabi Tel Aviv jeudi (0-6), c’est Abner Vinicius qui se chargeait de lancer l’OL en reprenant un ballon renvoyé par le poteau sur une frappe de Satriano (1-0, 51e). Dans la foulée, Corentin Tolisso prenait sa chance de loin, mais Anthony Lopes était sur la trajectoire et maintenait les Nantais en vie (55e). Des Canaris qui n’avaient pas changé leur plan de jeu puisqu’ils comptaient sur les contre-attaques, mais manquaient d’efficacité, à l’image d’Abline qui envoyait le ballon au-dessus des cages de Greif (59e).

Après une brève interruption pour régler un souci de communication entre l’arbitre et ses assistants à la Var, les Rhodaniens douchaient rapidement Nantes. Sur un centre venu de la gauche, Pavel Sulc remisait pour Satriano qui surprenait Lopes d’un joli retourné acrobatique (2-0, 71e). L’attaquant uruguayen était encore à la réception d’un centre en retrait d’Afonso Moreira pour fusiller le gardien nantais (3-0, 78e). Muet depuis 17 matchs en Ligue 1 et surtout très décrié, Martin Satriano avait choisi le soir des 75 ans de l’OL pour entrer dans le cœur des supporters lyonnais.

Les Gones baissaient ensuite la garde et Bahmed Deuff en profitait pour aller tromper Greif mais son but était refusé pour une faute initiale de Johan Lepenant sur Tanner Tessmann (88e). Les neuf minutes de temps additionnel ne changeaient rien à l’issue de ce choc qui voyait l’OL regagner enfin en Ligue 1 après quatre matchs consécutifs sans victoire. Un succès qui permet à l’Olympique Lyonnais (6e, 24 pts) de retrouver les places européennes alors que le FC Nantes (16e, 11 pts) s’enfonce dans la zone rouge.