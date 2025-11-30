L’Olympique Lyonnais recevait le FC Nantes, dimanche soir, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Un match qui a vu les Gones dérouler face aux Canaris pour se remettre dans le sens de la marche en championnat.
L’OL s’offre Nantes et se relance en Ligue 1 (3-0)
- AFP
L’OL joue avec le feu, Nantes voit rouge
Pour ses 75 ans d’existence, l’OL avait envie de célébrer avec la manière face à son public au Groupama Stadium, ce dimanche. Mais la physionomie du match était loin d’aller dans ce sens après le coup d’envoi. Si les Gones mettaient rapidement de l’engagement dans le jeu, ce sont les Canaris qui allumaient la première mèche avec une frappe de Matthis Abline, captée par un vigilant Dominik Greif (6e). L’attaquant nantais récidivait juste après mais ne trouvait pas le cadre cette fois-ci (10e).
La première occasion de l’OL était une tête de Martin Satriano qui finissait dans les gants d’Anthony Lopes, célébré par les supporters lyonnais pour son grand retour au Groupama Stadium (18e). Le gardien portugais était ensuite contraint de sortir une belle parade pour empêcher Pavel Sulc d’ouvrir le score (26e). Il n’y avait plus grand-chose dans cette première mi-temps, hormis le carton rouge de Junior Mwanga, qui laissait les Canaris à dix, juste avant la pause.
- AFP
Martin Satriano et les Gones explosent les Canaris
Au retour des vestiaires, les Gones décidaient d’accélérer et ne tardaient pas à faire parler la poudre. Comme face au Maccabi Tel Aviv jeudi (0-6), c’est Abner Vinicius qui se chargeait de lancer l’OL en reprenant un ballon renvoyé par le poteau sur une frappe de Satriano (1-0, 51e). Dans la foulée, Corentin Tolisso prenait sa chance de loin, mais Anthony Lopes était sur la trajectoire et maintenait les Nantais en vie (55e). Des Canaris qui n’avaient pas changé leur plan de jeu puisqu’ils comptaient sur les contre-attaques, mais manquaient d’efficacité, à l’image d’Abline qui envoyait le ballon au-dessus des cages de Greif (59e).
Après une brève interruption pour régler un souci de communication entre l’arbitre et ses assistants à la Var, les Rhodaniens douchaient rapidement Nantes. Sur un centre venu de la gauche, Pavel Sulc remisait pour Satriano qui surprenait Lopes d’un joli retourné acrobatique (2-0, 71e). L’attaquant uruguayen était encore à la réception d’un centre en retrait d’Afonso Moreira pour fusiller le gardien nantais (3-0, 78e). Muet depuis 17 matchs en Ligue 1 et surtout très décrié, Martin Satriano avait choisi le soir des 75 ans de l’OL pour entrer dans le cœur des supporters lyonnais.
Les Gones baissaient ensuite la garde et Bahmed Deuff en profitait pour aller tromper Greif mais son but était refusé pour une faute initiale de Johan Lepenant sur Tanner Tessmann (88e). Les neuf minutes de temps additionnel ne changeaient rien à l’issue de ce choc qui voyait l’OL regagner enfin en Ligue 1 après quatre matchs consécutifs sans victoire. Un succès qui permet à l’Olympique Lyonnais (6e, 24 pts) de retrouver les places européennes alors que le FC Nantes (16e, 11 pts) s’enfonce dans la zone rouge.