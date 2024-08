Henri Akodo

Rédacteur

Titulaire d’une licence en droit public à l’IHERIS (Lomé,Togo), ma passion pour le sport, le football en particulier et le journalisme depuis ma tendre enfance m’a amené à changer de trajectoire. Depuis 2018, j’ai entamé une carrière de journaliste sportif avec un penchant pour le commentaire des matchs de foot et la rédaction web. J’ai déjà commenté plus de 100 matchs de foot en mode freelance pour New World TV, la TVT et la chaîne Youtube de la Fédération Togolaise de Football (FTF). En tant que rédacteur web, j’ai déjà travaillé pour plusieurs sites d’informations sportives tels que : Africa Foot United, Africa Top Sports, Foot sur 7. J’ai rejoint Goal France en 2023. Conscient de l’importance de la formation au-delà du talent, je poursuis mes études en licence professionnelle de journalisme et de communication à l’ISICA (Université de Lomé). Je regarde avec un œil attentif les plus grands championnats européens et l’actualité du football africain.