OM – OL : La vive réaction de la LFP après les incidents

La Ligue Professionnelle de Football a condamné vigoureusement les attaques contre le bus du staff et des supporters lyonnais à Marseille ce dimanche.

Le monde du football français reste toujours sous le choc après l’incident qui s'est déroulé à Marseille en marge de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais (OL) et l'Olympique de Marseille (OM) comptant pour la 10éme journée de Ligue 1. Des supporters marseillais ont attaqué le bus de l'OL, blessant sévèrement l'entraîneur Fabio Grosso et son adjoint. Le match a dû être reporté, provoquant l'indignation générale. La Ligue de Football Professionnel (LFP) est finalement sortie de son silence pour condamner fermement ces actes et promettre des sanctions exemplaires.

La LFP en colère

L'entraîneur de l'OL, Fabio Grosso, a été sévèrement touché par des projectiles lancés par des supporters marseillais alors que le bus de l'équipe se rendait au stade Vélodrome. Son visage marqué et sa blessure à l'arcade sourcilière témoignent de la violence de l'attaque. La LFP a réagi avec fermeté face à cet incident inacceptable.

Arnaud Rouger, directeur général de la LFP, s'est exprimé sur cette situation choquante « Avant toute chose, nous avons eu une pensée pour Fabio Grosso et son adjoint. Il est totalement inacceptable que des acteurs du jeu soient pris pour cible par des abrutis. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Le plus important est qu'ils récupèrent le mieux possible après cette attaque dont ils ont été les victimes. Bien évidemment, et cela va de soi, la Ligue condamne fermement les incidents. »

L'article continue ci-dessous

Des sanctions envisagées

La condamnation ne sera pas la seule réponse de la LFP. Arnaud Rouger a clairement indiqué que des sanctions sévères seront prises « Maintenant, condamner, c’est le minimum, et cela ne suffit pas. Il faut agir. Il faut des sanctions fortes. Le plus important, c’est donc de sanctionner très durement les coupables. En la matière, la Ligue ne faiblit pas. Nous sommes sûrement l'une des instances les plus répressives en Europe. On vient de le vérifier dans le dossier Montpellier-Clermont et vous suivez parfaitement la situation pour savoir que la commission de discipline prend très régulièrement des sanctions lourdes pour fermer des tribunes. Nous sommes également intraitables sur les propos tenus en match ou en dehors des matchs, comme le prouve la sanction prise dernièrement contre le joueur Atal. »

La détermination de la LFP à punir les responsables de cette attaque montre que de tels actes de violence ne seront pas tolérés dans le football français. La sécurité des joueurs, des entraîneurs et du personnel des clubs doit être une priorité absolue.

Selon les informations de RMC, l'Olympico entre l'OL et l'OM pourrait être rejoué le 6 novembre prochain, seule date disponible. Cependant, l'incident de dimanche soir laissera des cicatrices profondes dans le monde du football français, rappelant l'importance de maintenir l'intégrité du sport et de protéger ceux qui le font vivre.