OM – OL : La réaction cinglante d’un groupe de supporters marseillais

Alors qu’ils sont accusés d’avoir ciblé le bus des joueurs lyonnais, ce groupe de supporters marseillais a réagi.

Pointé du doigt pour être l’instigateur de l’attaque perpétrée contre le bus des joueurs lyonnais dimanche, les South Winners viennent de réagir vigoureusement.

La réaction des South Winners

Après les incidents de ce dimanche en marge de l’opposition entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, l’un des chauffeurs d’un bus transportant les supporters a accusé ouvertement des membres des South Winners.

Selon le chauffeur, ce groupe de supporters marseillais est impliqué clairement dans ce guet-apens dimanche soir à l’OM. En réaction, à cette allégation, les responsables des South Winners ont envoyé un message cinglant à leurs détracteurs.

Une réponse cash

« Nous, South Winners 1987, groupe historique de supporters de l’Olympique de Marseille, ne pouvions rester silencieux face à ces agissements barbares que nous avons trop longtemps subis à l'occasion de nos nombreux déplacements pour suivre notre équipe à travers la France et l'Europe. Il est donc inconcevable pour nous d'imaginer reproduire ce que justement, nous condamnons, que les choses soient parfaitement claires et entendues de tous ! Ce qui devait être un match de football a été totalement gâché par l'agissement inqualifiable de quelques individus et nous sommes les premiers à subir de telles actions. Les préparatifs du tifo ont mobilisé durant plusieurs jours des centaines de personnes et une voile de 1 00m x 25m aurait dû être déployée. En cette période de vacances scolaires, plus d'une heure avant le match, le Virage Sud était déjà largement rempli. Les membres du noyau s'activaient pour rendre cette soirée inoubliable et les capos donnaient les consignes pour le déploiement du tifo et pour le respect de tous les acteurs présents, et les chants raisonnaient déjà fort (...) Selon certains témoignages et propos de journalistes, certains de ces casseurs portaient les couleurs et écharpes de l'OM et des Winners. Si tel est le cas, ces personnes n'ont strictement rien à voir avec notre groupe et les valeurs qu'il représente. Rappelons que la couleur orange qui caractérise notre groupe n'a pas été prise par hasard : c'est par opposition à toute forme de discrimination et contre les fascistes qui portaient des bombers que nous avons décidé il y a trente-six ans de prendre le contre­pied de ces bas du front en portant ces mêmes blousons à l'envers et dont la doublure était orange (...) Nous ne pouvons ainsi tolérer que l'agissement de certains individus cagoulés soient identifiés comme des "supporters" appartenant à notre groupe et agissent en son nom, c'est juste inacceptable et participe à de la diffamation pure et simple ! Que cessent la propagation de mensonges éhontés, de même que les raccourcis faciles et manichéens qui amènent à salir et discréditer l'image du SW87 ! Tout doit être mis en oeuvre pour retrouver ces personnes indignes de nos couleurs et de notre club centenaire », écrivent, dans un communiqué, les South Winners, convaincus qu’ils ne sont que des boucs émissaires.