Ballon d’Or 2023 : Les premières réactions de Messi après son 8e sacre

La star argentine Lionel Messi a exprimé ses vives émotions après avoir décroché ce lundi son 8éme Ballon d’Or.

L'Argentin est sacré pour la 8e fois meilleur joueur du monde et succède à Karim Benzema. L'ancien joueur du Paris SG aujourd'hui à l'Inter Miami, a accompli le dernier défi de sa carrière en remportant la Coupe du monde 2022 avec son pays. Il remporte très probablement pour la dernière fois la plus haute distinction individuelle. Et il est naturellement tout heureux pour sa nouvelle récompense.

Le triomphe modeste

«Tout d'abord, je souhaite remercier toutes les personnes qui me permettent de remporter ce prix. À mes camarades de sélection, à mon sélectionneur. Je souhaite aussi féliciter Haaland et Kylian (Mbappé) qui ont réalisé une saison fantastique. Ce soir, c'est un plaisir qui ne me quittera jamais. » a d’abord lancé le champion du monde 2022.

Hommage à Maradona

La star argentine a rendu un vibrant hommage à Diego Maradona en lui dédiant ce 8éme Ballon d’Or. «Je voulais remercier Diego. Il n'y a pas de meilleur moment pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est un joueur extraordinaire, avec un talent extraordinaire. Ce titre et ce trophée, je les partage avec toi. »

Par ailleurs, l’ancien joueur du FC Barcelone compte bien profiter de ce sésame.« La semaine je ne vais pas jouer, j'ai un peu de vacances. Après avoir voyagé en Europe, je suis très heureux des décisions que j'ai prises, et d'aller à Miami. Je vais fêter ça avec ma famille en Argentine et mes coéquipiers argentins, même si je sais que certains ont des matchs prochainement, je ne sais pas s'ils pourront venir ! » a-t-il précisé.

J'ai une immense chance d'être champion du monde

Le génie argentin est également revenu sur son sacre en Coupe du monde. Pour Messi, ce trophée lui a apporté de très belles émotions.

« J'ai une immense chance d'être champion du monde, vous n'imaginez pas les émotions que j'ai ressenti. Petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience de tout ça. Maintenant je suis plus tranquille, et après la carrière qui a été la mienne, je profite. C'était la carrière dont je rêvais quand j'étais petit. J'ai envie de continuer longtemps, il va falloir voir comment je me sens physiquement. Je ne peux pas donner de date, on ne sait pas de quoi demain est fait. J'espère que ça durera longtemps, c'est ce que j'aime faire et j'espère pouvoir continuer. »