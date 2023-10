OL, les détails de la blessure de Grosso

Au lendemain des incidents survenus à Marseille dimanche, l’on en sait beaucoup plus sur l’état de l’impressionnante blessure de Fabio Grosso.

En clôture de la 10éme journée de Ligue 1, l’OM devait accueillir dimanche l’Olympique Lyonnais au Vélodrome mais des incidents survenus avant la rencontre ont poussé les responsables à reporter le match. Blessé lors de l’attaque du bus du staff lyonnais Fabio Grosso dû être recousu par 13 points de suture.

Grosso touché grièvement

Dans un incident tragique survenu à Marseille, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, a été blessé à la tête, nécessitant 13 points de suture pour refermer une vilaine blessure à la paupière et à l'arcade. Les circonstances de cette blessure choquante sont survenues lors d'une attaque du bus de l'OL par des supporters marseillais à seulement 300 mètres du stade Vélodrome, où le match contre l'Olympique de Marseille était prévu. Le match a été reporté, et la Commission des compétitions de la Ligue de Football Professionnel (LFP) devrait se réunir prochainement pour déterminer une nouvelle date.

Le média italien Sky Sport a publié une photo de Fabio Grosso au lendemain de l'incident. Malgré l'ampleur des blessures, l'œil de l'entraîneur italien reste vif, bien que seul un œil puisse s'ouvrir complètement. Vêtu d'une casquette pour cacher une partie de son visage meurtri, Fabio Grosso témoigne du courage qu'il a dû puiser pour faire face à cette situation délicate. Les 13 points de suture sont clairement visibles, s'étendant jusqu'au milieu de son front.

Une autre photo, obtenue par RMC Sport et datée du dimanche soir, offre un aperçu de l'ampleur des dommages potentiels. Fabio Grosso est finalement "chanceux" d'avoir eu besoin de "seulement" 13 points de suture, car il aurait pu subir des blessures encore plus graves. Cet incident regrettable rappelle l'importance de la sécurité des équipes sportives et des supporters, en particulier lors des déplacements pour des matchs de haut niveau.

L'attaque contre le bus de l'OL n'a pas seulement touché l'entraîneur Grosso. Son adjoint, Raffaele Longo, a également été blessé lorsque des supporters marseillais ont jeté des pavés, provoquant l'explosion du double vitrage du bus. En outre, trois bus de supporters de l'OL ont été victimes d'agressions lors de leur trajet dans Marseille. Le bus de Lyon 1950, en tête du cortège, a subi d'importants dégâts, avec des vitres explosées et plusieurs blessés parmi les occupants.

Longoria écoeuré

Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, a vivement condamné l'incident, exprimant son respect pour Fabio Grosso, qu'il connaît depuis longtemps. Il a décrit la situation comme inadmissible et a exprimé sa colère face à l'attaque contre le bus de l'OL, qui a gâché ce qui aurait dû être une journée de fête pour le football. Longoria a souligné que de tels actes n'ont pas leur place, que ce soit dans le monde du football ou dans la société actuelle.