Ballon d’Or 2023 : Kylian Mbappé termine sur la 3éme marche du podium

Pour la première fois de sa carrière, Kylian Mbappé termine sur le podium du Ballon d’Or. Le français est 3éme.

Le capitaine de l’équipe de France devra encore patienter pour décrocher son premier Ballon d’Or.

Mbappé arrive 3éme

Ce lundi s’est tenue au Théâtre du Châtelet la soirée des récompenses du Ballon d’Or 2023. Cette 67éme édition du Ballon d’Or a vu Lionel Messi déjà recordman en tant que vainqueur consolidé davantage sa domination. La star argentine, vainqueur de la Coupe du monde 2022 est arrivée à la première place et s’offre ainsi un 8éme Ballon d’Or dans sa carrière.

Auteur d’une saison 2022-2023 remarquable en club avec à la clé un triplé (Premier League, FA Cup et Ligue des Champions) avec Manchester City, Erling Braut Haaland arrive à la deuxième place. La star norvégienne de 23ans devance Kylian Mbappé. Pour la première fois de sa carrière, la star du PSG se retrouve sur la troisième marche du podium. Son meilleur classement jusqu’alors reste une 4éme place obtenue en 2018.

À 24 ans, Mbappé a déjà remporté de multiples titres de champion, une Coupe du Monde avec la France en 2018, et est devenu le fer de lance de l'attaque du PSG.

Le verdict suscite des opinions partagées. Certains estiment que le jeune prodige français méritait mieux, voire le titre lui-même, en raison de sa performance remarquable à la Coupe du monde 2023 ou il a terminé finaliste et meilleur buteur de la compétition avec 8 buts notamment un triplé en finale. D'autres, cependant, soutiennent la décision du jury, arguant que les réalisations de Messi et Haaland cette année étaient simplement incontestables.

Les classements du Ballon d'Or sont basés sur les opinions des votants. Le jury, composé de journalistes internationaux, d'entraîneurs et de capitaines d'équipes nationales, a pris en compte divers critères, notamment les performances individuelles et collectives, la régularité, le fair-play et l'influence sur le jeu.